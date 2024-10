Campionati di pandolce genovese tipo basso, al via la seconda edizione: tutte le novità

Genova. Novità dal Campionato di Pandolce Genovese Tipo Basso: la II edizione rivoluziona la sua organizzazione! La manifestazione ideata da CONFCOMMERCIO Genova e CNA Genova, in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova, si terrà il 17 novembre 2024.

Per agevolare la fase di produzione, dove gli iscritti sono impegnati attivamente con le “mani in pasta”, la giornata dedicata al dolce iconico della nostra Città si concentrano in un’unica data: infatti, a seguito dell’apertura dei nuovi laboratori di pasticceria di ISCOT (via Granello) la produzione dei dolci da parte dei concorrenti si terrà al loro interno dalla mattina al primo pomeriggio di domenica 17 novembre.

A seguire, la premiazione si terrà, come da tradizione, all’interno della Sala delle Grida del Palazzo della Borsa dove, contestualmente alla proclamazione del nuovo campione di pandolce genovese basso, verranno premiate le migliori composizioni poetiche e testuali del concorso parallelo “O Pandoçe”, che ha visto coinvolte le scuole primarie della Città Metropolitana di Genova.

https://www.clpge.it/la-ii-edizione-del-campionato-pandolce-genovese-basso/ Convogliando tutte le fasi della manifestazione in un’unica giornata, le iscrizioni restano aperte fino al 10 novembre 2024, secondo le modalità consuete indicate sul sito del Centro Ligure della Produttività (CLP) al link:

A seguito del grande successo della prima edizione, che ha visto una partecipazione entusiasta e ha attirato l’attenzione mediatica, l’evento si conferma come un’occasione imperdibile per promuovere e far conoscere uno dei dolci simboli delle festività liguri, il pandolce genovese tipo basso.

L’obiettivo del campionato è la diffusione di questa preziosa tradizione gastronomica, che racchiude storia, tecnica e sapori autentici, valorizzandola anche oltre i confini regionali. Grazie alla sua lunga conservazione, il pandolce basso si presta ad essere gustato tutto l’anno.

La gara finale si svolgerà presso il laboratorio di panificazione di ISCOT Liguria, Ente di formazione Confcommercio, all’interno dei nuovi laboratori di Via Granello 63-65 rosso ; i partecipanti, divisi in batterie da dieci, prepareranno il proprio pandolce. Ogni batteria avrà un vincitore che accederà alla finalissima.

I dieci migliori pandolci saranno giudicati da una giuria speciale, composta da pasticceri esperti, esponenti del settore e rappresentanti delle Istituzioni, che assegnerà il premio al miglior pandolce. La premiazione si terrà nello splendido scenario del Palazzo della Borsa.

Alessandro Cavo, Presidente di Confcommercio Genova e FIPE-CONFCOMMERCIO Liguria, ha dichiarato: “Con la seconda edizione del Campionato vogliamo non solo confermare quanto il pandolce genovese tipo basso sia radicato nella tradizione e nei consumi delle famiglie, ma anche farlo conoscere a livello internazionale come un simbolo di Genova, insieme ad altre eccellenze gastronomiche locali. Ci avviciniamo alle Festività di fine anno e siamo certi che genovesi e turisti, grazie a questa manifestazione, apprezzeranno il nostro più tipico dolce natalizio”.

Paola Noli, Presidente CNA Genova sostiene: “Vogliamo divulgare questa tradizione tipica, genovese e ligure, mediante il coinvolgimento di pasticceri e semplici amatori, con l’auspicio di coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Desideriamo che questa “sfida” oltre che portare ricadute positive sulle imprese del settore, diventi un ulteriore veicolo per la promozione del nostro territorio che ben si presta ad offrire esperienze turistiche legate alla cultura gastronomica.”