Camminare e lavorare: l’impresa di Davide Fiz, smart walker sul Cammino dei santuari del Mare

Genova. Dal 19 al 27 ottobre Davide Fiz di Smart Walking camminerà sul Cammino dei Santuari del Mare. Partirà a piedi da Sestri Ponente e dopo 9 tappe arriverà alla Cattedrale di San Lorenzo dopo aver attraversato otto comuni dell’Appennino ligure: Genova, Tiglieto, Urbe, Arenzano, Mele, Ceranesi, Campo Ligure, Masone, Rossiglione.

Il Cammino dei Santuari del Mare è un percorso ad anello di 126 chilometri, un viaggio tra panorami mozzafiato e luoghi sacri, che unisce natura, cultura e spiritualità in ogni passo.

Davide Fiz, nato a Genova 48 anni fa, sales manager e nomade digitale, è l’ideatore del progetto Smart Walking che lo ha visto nel 2022 impegnato a percorrere 20 cammini in tutte le 20 regioni italiane, dividendo le sue giornate tra trekking e lavoro nei borghi attraversati dai cammini.

Uno degli obiettivi del progetto Smart Walking – che ha avuto il patrocinio di ENEA, UNCEM e AITR – è quello di promuovere il lavoro remoto in un contesto di viaggio: come nomade digitale Davide Fiz ha la possibilità di conciliare la passione per i viaggi lenti con l’esigenza di lavorare.

Il Cammino non è quindi più solo un itinerario di viaggio, ma diventa la porta di ingresso sul territorio per i nomadi digitali, che diventano abitanti temporanei contribuendo attivamente all’economia locale e al ripopolamento delle aree interne, scoprendo piccoli paesi dove il valore sta nel senso di comunità, nella qualità del tempo, nella profondità delle relazioni.

Davide programma la giornata tipo alzandosi presto per sfruttare luce e temperature più fresche per camminare, organizza tappe da non oltre 5 ore di trekking, che gli permettano di giungere alla sua destinazione per il pranzo, una doccia e per potersi mettere a lavorare nel primo pomeriggio. Prenota sempre in anticipo i posti in cui dormire, tutti dotati di connessione wi-fi.

Smart Walking camminerà sul Cammino dei Santuari del Mare grazie al supporto di Monte Gazzo Outdoor, ASD fondata a Genova nel 2016 e affiliata alla US Acli. L’intento con cui è stata creata è quello di tutelare, promuovere e valorizzare il territorio genovese attraverso il ripristino e la pulizia di sentieri, ma anche la pratica delle discipline e degli sport outdoor, come running, hiking, mountain bike e arrampicata. Monte Gazzo Outdoor nella progettazione del Cammino dei Santuari del Mare ha coinvolto tutti i Comuni che vengono toccati dal percorso: in primis il comune di Genova, attraverso l’assessore al Turismo e allo sport Alessandra Bianchi, e poi i sindaci di Ceranesi, Campo Ligure, Tiglieto, Arenzano, Mele, Urbe, Masone, Rossiglione e l’ente parco del Beigua.