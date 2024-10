Regionali, per il sondaggio Ipsos Bucci al 49% e Orlando al 46%

Liguria. Il sindaco di Genova Marco Bucci, candidato per il centrodestra alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre, arriverebbe al 49% delle preferenze. Il candidato del centrosinistra Andrea Orlando si fermerebbe al 46%. Così secondo il sondaggio di Ipsos, istituto di Nando Pagnoncelli, per il Corriere della Sera. Il sondaggio è stato effettuato su un campione di 800 persone, a fronte di 4281 contatti tentati.

Dopo l’ultimo sondaggio circolato, quello di Noto per Porta a Porta, che vedeva i due avversari in sostanziale parità (Bucci avanti di mezzo punto) questo sembrerebbe segnare più marcatamente la rimonta del sindaco di Genova anche se lo stesso Pagnoncelli, nell’analisi pubblicata dal Corsera, fa notare che si resta comunque all’interno del margine d’errore connaturato alle indagini sondaggistiche. E il 52% degli 800 rispondenti si dichiarta indeciso o astenuto.

Dal sondaggio emergono altri aspetti: ad esempio il giudizio del campione sulla giunta Toti uscente: è negativo al 50%, ma un 42% degli intervistati dà invece una valutazione positiva. Ricordiamo che le elezioni regionali in Liguria si svolgono in anticipo rispetto alla scadenza naturale per via delle dimissioni di Giovanni Toti in seguito all’inchiesta per corruzione.

Nel sondaggio appare una sostanziale parità nelle coalizioni: sommando le preferenze per i partiti sarebbero entrambe al 47,5% con il Pd al 24% contro il 20% di Fratelli d’Italia. Seguirebbero Forza Italia (9%), M5S (7,8%) e Lega (7%).

Come è quindi possibili che con le coalizioni affiancate ci sia un distacco di tre punti tra Bucci e Orlando? In parte lo spiega lo stesso sondaggio che indica come, per il campione degli intervistati, Marco Bucci sia “conosciuto” dall’83% dell’elettorato, mentre Orlando si ferma al 71%. L’elettorato campione, inoltre, ritiene più probabile la vittoria di Bucci (39%) rispetto a quella di Orlando (17%). Un altro motivo potrebbe essere l’ipotesi di voto disgiunto da parte di una percentuale non risibile.

Per il sondaggio di Pagnoncelli, infine, solo il 47% dice che sicuramente andrà a votare mentre il 15% potrebbe farlo ma non ne è certo. Fra gli elettori più determinati a recarsi alle urne, però, il distacco tra i due si riduce a meno di un punto percentuale.

I tre temi della campagna che vengono considerati di maggiore importanza dagli elettori liguri, secondo Ipsos, sono – al primo posto – la sanità, citata dal 50% degli intervistati, seguita da trasporti e lavoro.