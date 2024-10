Ineleggibilità di Bucci, anche la Cassazione dà ragione al sindaco-commissario

Genova. Anche la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da alcuni cittadini contro l’eleggibilità del sindaco di Genova Marco Bucci in occasione delle elezioni comunali del 2022.

Secondo i ricorrenti Bucci non avrebbe potuto farsi eleggere in quanto, in quella fase, ricopriva anche il ruolo di commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera e questo lo avrebbe favorito in quanto esposizione mediatica. Anche nei due precedenti gradi di giudizio la sentenza era stata favorevole al primo cittadino e anche la procura generale gli aveva dato ragione.

“L’aspetto importante della sentenza è che non solo sancisce ma leva ogni dubbio sull,a piena eleggibilità di Bucci a presidente della Regione Liguria perché la norma è assolutamente la stessa, quindi il tipo di interpretazione che ha dato la Corte di Cassazione vale per questo caso, questa pronuncia è per noi molto importante e molto attuale non aveva un valore residuo” il commento del vicesindaco Pietro Piciocchi, avvocato, in questa partita, di Bucci.

Che aggiunge: “Completamente fallito il tentativo di ribaltare l’elezione del sindaco per via giudiziaria – il commento politico di Piciocchi – io non credo che l’opposizione in consiglio comunale fosse estranea a questa operazione, questa è una sconfitta a chiunque tenti di tirare la giacca ai magistrati per sovvertire gli esiti delle elezioni”.