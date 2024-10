Bolkestein, il ministro Salvini: “Metteremo fine alla procedura d’infrazione, i balneari avranno garanzie”

Liguria. “Adesso toccherà al mio ministero, al sottoscritto e al viceministro Rixi, ligure tra gli altri, mettere giù i regolamenti e i decreti attuativi per permettere, questo è il nostro obiettivo, a chi vuole continuare a gestire con fatica, sacrificio e impegno la sua spiaggia di poterlo fare senza che arrivino cooperative o mega business a fare man bassa di licenze”.

Parole del ministro Matteo Salvini oggi a Loano per il convegno dei balneari nel centro congressi di Loano 2 Village. Al centro il tema delle concessioni demaniali e la difficile partita con la direttiva Bolkestein sulla procedura di assegnazione delle spiagge.

“Soprattutto la stragrande maggioranza di aziende che sono a carattere famigliare, non parlo di chi ha 10-15 concessioni – ha aggiunto il ministro -. In Liguria, come nel resto d’Italia, i concessionari sono in quella spiaggia da 50 anni ed è la loro fonte di reddito”.

Dopo 20 anni è ora di mettere la parola fine? “Conto che sia il mio governo a farlo, chiudendo la procedura di infrazione, una spada di Damocle per migliaia di lavoratori e lavoratori tenendoli nell’incertezza, dando tempi e regole certi. Bucci lo ha dimostrato a Genova, se fai i bandi con un certo tipo di criterio chi vuole continuare a gestire il lido lo gestisce”.

“L’importante che non ci sia la deregulation e il liberi tutti” ha concluso Salvini.

“Beh, è una storia che deve finire, è una storia che noi come Regioni abbiamo compreso, abbiamo anche affrontato e con molte norme regionali, per questo spettiamo e lo chiediamo come Regioni che da parte del Governo ci siano degli atti più sostanziosi per andare incontro alle esigenze dei balneari – ha poi aggiunto l’assessore regionale uscente Marco Scajola -. Devo dire che finalmente da parte di alcuni esponenti del governo c’è stata una maggiore sensibilità, però ne vogliamo di più”.

“Lo vogliamo come Regioni, lo vogliamo come territorio, lo vogliamo come anche rappresentanza politica di chi ha sempre compreso le esigenze dei balneari, li vuole tutelare concretamente, ma non per propaganda elettorale o per altre ragioni. E’ una battaglia che portiamo avanti da anni anche perché riteniamo che ci sia un mondo imprenditoriale che abbia bisogno di queste certezze e noi non vogliamo che una parte storica del nostro territorio possa essere in qualche maniera colpito o danneggiato”.

“Intanto siamo contenti che un ministro della Repubblica venga a trovarci in Liguria su una problematica che ormai è annosa: sono 18 anni che ci occupiamo di questa vicenda e ce ne occupiamo sempre con dei rinvii – ha sottolineato il presidente provinciale del Suib-Bagni Marini di Confcommercio Enrico Schiappapietra -. Noi abbiamo bisogno di una norma, di una norma chiara applicabile che ci possa permettere di continuare a fare imprese, di continuare a farlo da imprenditori che vogliono investire, che vogliono migliorare e che vogliono crescere. Nessuno mette in dubbio che ci possano essere delle ipotesi di nuovi concessionari o quant’altro”.

“Però, di fatto, le imprese sono state costruite su un suolo che è dello Stato e quindi è corretto dire che sono di tutti, non solo dei balneari, ma le attività in essere sono state fatte però da noi piccoli imprenditori del settore, per questo hanno un valore importante. Io non posso immaginare di parcheggiare la mia autovettura su un posto auto, il Comune la metta a bando, io devo dare le chiavi gratuitamente della mia autovettura a chi vince il posto auto”.

E ancora: “L’Unione Europea ultimamente ha sollecitato ancora la posizione dell’Italia, quasi un accanimento forse… Dal punto di vista dell’Unione Europea probabilmente c’è tanta lontananza, non si conosce, non si è vissuto in maniera diretta quanto lavoro ci sono dietro alle nostre imprese, quante famiglie ci vivono e quanta piccola impresa ha garantito comunque negli anni la possibilità di scegliere, di diversificare, di fare concorrenza in maniera corretta. Ci sono anche tanti spazi ancora disponibili, ci sono le zone dove invece questi spazi non ci sono più, però è evidente, io voglio aprire un negozio di abbigliamento, magari faccio fatica ad aprirlo a Milano, via Monta e Napoleone, ma se voglio aprirlo da un’altra parte periferica, diventare bravo ed impormi, posso sempre farlo”.

“La richiesta è nota, è quella di fare chiarezza su questa vicenda, ovviamente parlo nei confronti del Governo. Cosa si può ribadire ulteriormente? Noi fondamentalmente abbiamo costruito delle aziende, Facciamo gli imprenditori, abbiamo fatto degli investimenti e vogliamo continuare a fare degli investimenti. Vogliamo che il valore delle nostre aziende sia riconosciuto, il valore nostro di impresa e anche la qualità che noi offriamo”.

“E’ giusto che ci sia la possibilità di scegliere tra la spiaggia libera e i servizi, ma di fatto il 90% della Sardegna è tratto libero, il 90% della Puglia è tratto libero, stessa cosa in Calabria, ma resta il dato che la gente e le persone senza servizi in spiaggia non vengono più” ha concluso.