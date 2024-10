Bioinformatica e pazienti critici, due premi internazionali per i medici del Gaslini

Genova. Leggere la sequenza dal Dna di un paziente nella sua interezza, “una cosa impensabile fino a qualche anno fa e con costi ridotti”. È una delle nuove frontiere della bioinformatica, il campo di studio di Paolo Uva e Davide Cangelosi, responsabili del team di bioinformatica e intelligenza artificiale dell’ospedale Gaslini che hanno ricevuto oggi il Premio internazionale per l’eccellenza nella ricerca per la prevenzione, diagnostica e cura delle malattie dei bambini della Fondazione Maria Vilma e Bianca Querci insieme al direttore della terapia intensiva neonatale Andrea Moscatelli.

Un premio che vuole essere non solo “testimonianza del lavoro meritorio di chi viene premiato – ha spiegato Francesco Illuzzi, consigliere della Fondazione – ma sprone per chi persegue la ricerca ad impegnarsi ancora di più in questo delicato e importantissimo settore”.

La fondazione, quindi, ha assegnato un contributo di 70mila euro al direttore della terapia intensiva neonatale e pediatrica, reparto che è punto di riferimento internazionale, accogliendo oltre 700 pazienti critici ogni anno, e ha erogato 60mila euro al team di bioinformatica e intelligenza artificiale per il suo ruolo cruciale nello sviluppo di tecnologie biomediche innovative e nella creazione di una piattaforma interdisciplinare a servizio della ricerca e della medicina di precisione.

“Le sfide sono quelle di non puntare alla sopravvivenza dei bambini, ma alla qualità della loro sopravvivenza – ha spiegato Moscatelli – e noi vogliamo che i bimbi che dall’ospedale possono avere la prospettiva di vita più normale possibile. Il premio sosterrà il nostro reparto e penso che una delle cose più importanti su cui investire sarà la formazione dei giovani per fare in modo che possano confrontarsi con le migliori realtà e poter portare al Gaslini l’innovazione e quelle che sono le cure di avanguardia”.

“Il nostro lavoro – spiegano Uva e Cangelosi – è elaborare i miliardi di dati contenuti nel genoma e identificare, ad esempio nelle malattie genetiche rare, quale sia la singola base che causa la malattia”.