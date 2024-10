L’antica Barberia Giacalone torna a splendere grazie al Fai: presto un barbiere attivo due giorni a settimana

Genova. Sono trascorsi 116 anni da quando, in vico dei Caprettari, apriva la Barberia Giacalone, oggi una delle botteghe storiche più affascinanti e visitate di Genova. In occasione della nuova edizione delle giornate Fai d’autunno, la Barberia si mostra al pubblico in una veste rinnovata e restaurata proprio grazie ai lavori curati dal Fondo Ambiente Italiano. Non solo: riprendendo la volontà di conservare anche la storica attività cui era destinata, il Fai sta definendo le modalità per rinnovare la presenza di un barbiere attivo sabato e domenica con orario 10-17.

La storia dell’antica Barberia Giacalone

La Barberia si sviluppa su una superficie di soli 10 metri quadrati, e fu aperta dal barbiere Giacalone nel 1908 che qualche decennio dopo, nel 1922, fece rinnovare l’arredamento interno secondo le tendenze art déco dell’epoca. La bottega appartenne a Giacalone dal 1922 e poi al figlio Italo fino al 1992, anno in cui, alla morte del barbiere, ne fu riconosciuto l’interesse storico dal Ministero della Cultura vincolandone la conservazione e venne acquisita dal Fai grazie a una sottoscrizione pubblica attivata dalla delegazione di Genova.

L’arredamento d’epoca della bottega è caratterizzato da uno scenografico gioco di specchi e vetri cattedrale opera della vetreria Bottaro, la stessa che alcune generazioni dopo, nel 1992, ne avrebbe curato il restauro per conto del Fai. Il recente intervento conservativo ha messo in risalto i vetri colorati sul soffitto e sulle pareti, rivestite di tradizionali piastrelle bianche, in un caleidoscoipio di luci e riflessi enfatizzato dalle lampade e dai riflessi negli specchi ovali.

Le giornate Fai d’autunno: le visite guidate

La Barberia Giacalone sarà visitabile, insieme con molti altri luoghi iconici, sabato 12 e domenica 13 ottobre, giornate della tredicesima edizione delle giornate Fai d’autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza, dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

La manifestazione prevede che da Nord a Sud nella Penisola 700 luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco conosciuti e valorizzati, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, aprano al pubblico in 360 città grazie all’impegno, alla creatività e alla passione di migliaia di volontari del Fai attivi in ogni regione.

In Liguria, grazie all’impegno dei sei Gruppi Giovani, in collaborazione con le sei delegazioni territoriali della nostra regione, saranno offerte visite alla scoperta di tre borghi – Tellaro (SP), Castelvecchio di Rocca Barbena (SV) e Baiardo (IM), di emergenze storiche come il Teatro Sacco di Savona o il Castello Brown a Portofino – e di realtà produttive e di ricerca come l’Istituto Idrografico della Marina a Genova.

Con i contributi raccolti in queste fondamentali occasioni il Fai provvede alla cura e alla valorizzazione dei 72 beni che gli sono stati affidati, come accaduto per la storica Barberia Giacalone.

“Le giornate del Fai rappresentano un appuntamento sempre molto sentito – ha detto l’assessora al Commercio e Tradizioni del Comune di Genova, Paola Bordilli – Le visite guidate del Fai permetteranno la conoscenza della barberia riprendendo la volontà non solo di restaurare la bottega, ma di conservare la tradizionale attività. Ci sono luoghi meravigliosi da scoprire, e questa iniziativa del Fai è un’ottima occasione per visitarli ed apprezzarne i segreti, nella città d’Italia che vanta il più alto numero di botteghe storiche”.