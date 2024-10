Genova. Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 ottobre, a Nervi, a Genova, dove un bambino di 12 anni è caduto dalla finestra.

I fatti sono avvenuti in via Oberdan poco dopo le 14. Il ragazzino sarebbe caduto dal terzo piano di un edificio in circostanze ancora da chiarire.

Sul posto i soccorsi, l’automedica del 118 e la Crove verde di Bogliasco, ma anche la polizia di Stato, intervenuta per accertare la dinamica dell’accaduto.