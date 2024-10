Balotelli alla presentazione della terza maglia: “Ci riprenderemo e forza Genoa!”

Genova. “Speriamo di riuscire a fare un gran campionato, ci riprenderemo e Forza Genoa, ragazzi”. Poche parole, come sempre, per Mario Balotelli ai tifosi accorsi ai Giardini Luzzati per la presentazione della terza maglia di questa stagione.

Un’ovazione per lui e cori di incitamento da parte dei tanti tifosi presenti, soprattutto giovanissimi.

Insieme a Joan Vasquez e a Stefano Sabelli ha presenziato al mini-evento organizzato dalla società che prosegue nella sua collaborazione con la cooperativa sociale Cesto e i Giardini Luzzati.

Oggi il lancio della divisa con un video sulle note di “Genovarabe”, un brano del gruppo rap guidato da Helmi Sa7bi, che mantiene una continuità con il video della terza maglia presentata lo scorso anno.

Sabelli, che ha una passione per la musica, commenta: “La scena musicale ultimamente qui a Genova cresce e i ragazzi stanno spaccando. È importante anche e soprattutto per la città. Il nostro inno Guasto d’Amore è una canzone bella. Si vede che è scritta col cuore e quando scendi in campo ad ascoltarla ti dà qualcosa di bello dentro”.

Vasquez confessa invece che la sua maglia preferita è comunque quella rossoblù, incontrando il favore di tanti tifosi presenti.

Intanto, a Pegli

Malinovskyi torna al Signorini per iniziare la lunga riabilitazione, per lui pollice alzato e tanta voglia di ricominciare.

Sul fronte infortunati non buone notizie su possibili recuperi: niente da fare per Ankeye, Norton-Cuffy e probabilmente anche Bani.