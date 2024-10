Balotelli, Zangrillo: “Al Genoa potrebbe tornare il grande che è stato, sfida che mi toglie il sonno”

Genova. “Io sono convinto che Balotelli può, in uno stadio come quello di Genova, davanti alla Gradinata Nord, ritornare a essere per una o due stagioni il grande che è stato. Questa è una sfida che mi toglie il sonno da qualche giorno“. Parla chiaro il presidente del Genoa Alberto Zangrillo in un’intervista a Radio Sportiva.

Il caso Balotelli sta tenendo banco da oltre una settimana. Il contatto, è innegabile, c’è stato, ma la trattativa non è detto che vada in porto. Le parole di Zangrillo, però, potrebbero dare nuova linfa al possibile acquisto, che deve essere avallato da A-Cap.

“Quando io creo un gruppo nel mio ospedale − spiega Zangrillo − penso di aver creato un grande gruppo. Ho sempre cercato di prendere i migliori, persone eccellenti, e credo che la cosa più bella sia l’armonia. Quindi quando qualcuno pensa che se prendiamo Balotelli allora se ne avrà male Pinamonti o Vitinha, io non condivido perché alla fine soprattutto in un campionato come quello della Serie A tutti servono e poi personalmente, e lo dico veramente con il cuore, io sono convinto che Balotelli sia stato potenzialmente negli ultimi vent’anni, il più grande numero 9 italiano. Poi, per una serie di circostanze, non ha saputo esprimersi o non ha potuto esprimersi e adesso io ho davanti a me veramente una sfida meravigliosa che è quella che mi porta per esempio a far diventare primario un 36enne se è più bravo di un cinquantenne addormentato”.