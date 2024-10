Balotelli al Genoa: si deciderà dopo la partita contro il Bologna

Giorno dopo giorno sembrano alzarsi le quotazioni di un possibile arrivo di Mario Balotelli al Genoa. Un’operazione a cui i quotidiani nazionali hanno chiaramente dato molto spazio. Da ieri la notizia di un’intesa trovata a livello economico tra l’ex attaccante della Nazionale e il Grifone.

Quel che è certo è che bisognerà attendere la partita con il Bologna per capire se quanto di ufficioso è trapelato in questi giorni diventerà anche ufficiale. Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, sarebbe proprio Alberto Gilardino ad aver sponsorizzato l’arrivo del centravanti classe 1990. L’allenatore ha giocato con lui e il passato di grande attaccante potrebbe essere una carta decisiva per la gestione di una personalità ribello come quella di Super Mario.

Ma allora perché attendere? Se si danno per buone le ricostruzioni secondo cui sarebbe tutto fatto e che vi sia un “grande sì” da Gilardino, viene allora naturale comprendere le ricostruzioni secondo cui il club vorrebbe prima valutare la posizione di Gilardino, che potrebbe essere messa in discussione in caso di una brutta prestazione contro il Bologna in casa.

A quel punto, è logico pensare che ogni valutazione sull’inserimento di un giocatore particolare come Balotelli dovrebbe essere ridiscussa con l’eventuale nuovo tecnico.

Balotelli, 34 anni, è ormai da due anni ai margini del grande calcio. La sua ultima esperienza è stata in Turchia con l’Adana Demirspor. Sarebbe però curioso vederlo in una realtà come il Genoa. Genio e sregolatezza, ha sempre giocato in squadre dove dai giocatori ci si aspettano grandi cose e dove anche il minimo errore non viene perdonato. Al Genoa, troverebbe per la prima volta una squadra di medio/bassa classifica, in cui le prestazioni positive non verrebbero oscurate da qualche inevitabile goal sbagliato. Che sia l’ambiente giusto per un epilogo positivo del videogioco Super Mario?