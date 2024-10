Balotelli al Genoa: dopo tante voci ora è ufficiale, Super Mario torna in Serie A

Genova. Dopo le visite mediche svolte questa mattina, ora è finalmente ufficiale: Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa.

Il 34enne ha aspettato numerosi giorni, quasi un mese, le valutazioni del club rossoblù, ha parlato molte volte col tecnico Alberto Gilardino e ha desiderato solo il Genoa come sua prossima destinazione: ora è pronto ad abbracciare il progetto rossoblù con un ingaggio ridotto.

Il presidente Alberto Zangrillo, ha manifestato grande entusiasmo per questa scelta, dichiarando che il ritorno di Balotelli rappresenta una sfida affascinante e “romantica”, ma soprattutto un’opportunità per il giocatore di riconfermarsi come uno degli attaccanti italiani più rilevanti degli ultimi vent’anni.

Questo ritorno segna la fine di una lunga pausa dal calcio italiano per Balotelli, lontano dalla Serie A dall’annata 2019/20, quando vestiva la maglia del Brescia, e potrebbe diventare un punto di svolta sia per il giocatore che per la squadra. Per lui la maglia numero 45.

Il comunicato:

Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante italiano, nato a Palermo il 12/09/1990, ha firmato il contratto con il suo nuovo club. In carriera Balotelli ha vinto nove titoli a livello professionistico con le squadre di appartenenza. In Nazionale maggiore è stato capo-cannoniere e vice-campione all’Europeo 2012, collezionando in totale 36 presenze e 14 reti.

Benvenuto a Genova, Super Mario!

Le foto dell’arrivo di Balotelli al “Pio”