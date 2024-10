Aveva in casa illegalmente un piccolo zoo di cani e animali esotici, bestiole affidate alle cure delle associazioni

Genova. Aveva in casa una coppia di cani di razza Pitbull con relativa cucciolata, tre cani di razza Bulldog francese, Yorkshire e Chihuahua, e altri animali quali un pitone, un’iguana, tre tartarughe, due gerbilli, due moffette, un furetto, un suricato, un drago barbuto. Tutti posseduti illegalmente in un piccolo appartamento.

Giovedì scorso la polizia locale (nucleo tutela ambientale) è intervenuta insieme al corpo dei carabinieri Cites e al personale dell’Asl in lungo Polcevera.

Da un precedente intervento era emerso che una giovane donna maggiorenne, in passato già deferita per occupazione abusiva di immobile di civica proprietà, deteneva in un piccolo appartamento animali anche esotici.

Il controllo ha confermato il possesso.

Nel corso delle operazioni presso l’abitazione, la sedicente proprietaria degli animali ha reperito un coltello e ha minacciato di compiere azioni lesive sulla sua persona.

La pattuglia della polizia locale è riuscita a ricondurla alla calma e a portare regolarmente a termine le operazioni di sequestro degli animali. Gli animali sono stati tutti affidati alle cure di varie associazioni specializzate.