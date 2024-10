Atalanta-Genoa LIVE (1-0): Retegui sblocca l’incontro e non esulta

ATALANTA-GENOA 1-0 (24′ Retegui)



24′ Retegui! Il vantaggio dell’Atalanta! Dialogano Ederson e Lookman con quest’ultimo che avanza fino a servire l’attaccante italo-argentino che deposita in rete in spaccata. Gol dell’ex per lui che non esulta.

20′ Avanzata di Zappacosta dopo il recupero palla con la successiva concluisione di Retegui che riceve lo scarico: mura De Winter.

18′ Combinazione Lookman-Retegui che poi favorisce Ederson: ancora Vasquez in scivolata con un intervento coraggioso.

17′ Bani tenta la rovesciata in area di rigore con la conclusione che esce dallo specchio della porta. La squadra degli arbitri tuttavia ferma il gioco per un tocco di mano dello stesso difensore. Buona prima fase del Genoa, soprattutto sul piano dell’atteggiamento.

14′ Conclusione di Retegui murata da Vasquez con l’ex genoano che effettua successivamente un fallo in attacco.

13′ Occasione Atalanta! Su corner salta di testa Hien e la sfera sfiora il palo. Brivido per il Genoa.

12′ Atalanta che smista un pallone da destra a sinistra con Lookman intermediario a servire Zappacosta che mette al centro: spazza la difesa rossoblù.

10′ L’Atalanta propone in zona offensiva ma il Genoa comunque è in campo con personalità e tentare di mantenere il possesso e sfruttare sponde e imbucate per colpire.

5′ Occasione Atalanta. De Roon riceve la sfera da De Katelaere e serve in area Lookman: girata interessante che però finisce fuori.

4′ Bel recupero palla di Bohinen che poi serve Miretti pronto a partire. Ederson lo blocca fallosamente ed è calcio di punizione per il Genoa. L’ex Juve vorrebbe l’ammonizione per il centrocampista nerazzurro ma per Chiffi non ci osno gli estremi.

2′ Martin crossa in mezzo per Vitihna, pallone respinto dalla difesa atalantina. Genoa partito con un buon piglio al Gewiss Stadium.

Si parte! Possesso palla al Genoa. Bergamaschi con la classica divisa nerazzurra, Grifone con la maglia bianca da trasferta. Retegui va a salutare lo staff tecnico rossoblù, un bel gesto da parte dell’ex attaccante. Prima del calcio d’inizio un minuto di silenzio per Franco Chimenti, ex presidente della Lazio e della Federazione Italiana Golf.

Primo tempo

Atalanta: Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Palestra, Vlahovic, Zaniolo, Cuadrado, Godfrey, Sulemana, Samardzic, Comi.

Genoa: Gollini; De Winter, Bani, Vazquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Miretti, Martin; Pinamonti, Vitinha.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Melegoni, Masini, Norton Cuffy, Accornero, Ahanor, Marcandalli, Sabelli, Ekhator, Kasa, Vogliacco, Ankeye, Matturro.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Assistenti: Mastrodonato di Molfetta e Palermo di Bari.

Quarto ufficiale: Cosso di Reggio Calabria.

VAR: Marini di Roma 1

AVAR: Pezzuto di Lecce.

Bergamo. Il Genoa arriva al Gewiss Stadium dopo una settimana da incubo, conclusa con la sconfitta per 3-0 contro la Juventus di Thiago Motta in un Ferraris a porte chiuse che ha portato i rossoblù nei bassi fondi della classifica. Dopo una prima parte di lavoro svolta a Pegli, la squadra ha poi raggiunto il centro sportivo “Veronello” dove Gilardino ha parlato in conferenza stampa. Il sunto del momento lo ha fatto proprio il tecnico biellese: “Abbiamo vissuto settimane migliori. Sono e siamo arrabbiati, incazzati per come si sono vissuti questi dieci giorni: elmetto in testa, più riusciremo a rimanere insieme, collegati con il nostro popolo, più riusciremo a crescere e fare punti necessari per raggiungere l’obiettivo”.

E il Grifone riparte con la difficile trasferta contro l’Atalanta degli ex Gasperini, Zappacosta e Retegui (prima gara da avversario per lui), con l’obiettivo di ritrovare quantomeno la prestazione nella totalità dell’incontro, nonostante i valori tecnici dei bergamaschi siano particolarmente alti. 3-5-2 classico per Gilardino con Bohinen, alla prima gara da titolare con la maglia del Genoa, nei tre di centrocampo insieme a Thorby e Miretti.