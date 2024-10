Atalanta-Genoa, Gilardino: “Elmetto in testa, Melegoni già domani potrà darci una mano”

Genova. Elmetto in testa, pronti a lottare. Con la consapevolezza delle difficoltà. Alberto Gilardino si prepara alla sfida di Bergamo del suo Genoa con l’Atalanta e parla in conferenza stampa dal ritiro di Veronello.

“La squadra è unita e vogliosa di dare continuità al lavoro fatto nei mesi. C’è voglia di riscatto e di fare la prestazione, di avere un atteggiamento positivo nella partita di domani. Gli infortunati sono qui con noi, è stata una scelta mia e della società di stare tutti insieme anche per dar modo ai ragazzi nuovi, più giovani, di inserirsi in modo ancora migliore in questo gruppo”.

Il mister non si sbilancia su eventuali cambiamenti tattici, né sul momento di Vitinha: “Credo sia questione di caratteristiche, soprattutto, non di moduli, più di atteggiamento e propensione in alcuni momenti della gara e di spingere sull’acceleratore come abbiamo fatto in precedenza. Non è tanto il modulo tattico, quanto l’interpretazione nel campo. Quanti duelli vogliamo vincere, quanta foga agonistica abbiamo, la voglia di determinare, quanto sappiamo e vogliamo difenderci senza commettere errori. Poi in questi anni da parte mia c’è voglia di modellarsi a partita in corso. L’importante è dare certezze alla squadra. Dobbiamo ricordarci di quanto fatto in passato di buono e andare a curare i particolari”.

Le cause degli infortuni che hanno portato la squadra a perdere il centrocampo titolare non ha una spiegazione univoca: “Più o meno anche la scorsa stagione avevamo avuto un numero di infortunati. Le cause sono difficili da precisare. Si può pensare che mi sono preso il rischio di far giocare a Badelj la terza partita in una settimana, Frendrup è da un anno e mezzo che non si ferma, non aveva problemi da tanto tempo. Per Junior Messias e Caleb Ekuban quando li avrò a disposizione sarà compito mio gestirli nel modo migliore, si è visto nel loro percorso che qualche problema se lo sono portati addosso. Malinovskyi ha avuto un infortunio diverso e inaspettato”. Tranne l’ucraino, Gilardino spera di ritrovare gli infortunati dopo la sosta.

Però nonostante le difficoltà Gilardino cerca di compattare l’ambiente: “Abbiamo vissuto settimane migliori. Sono e siamo arrabbiati, incazzati per come si sono vissuti questi dieci giorni, ma se fino a un mese fa siamo riusciti a fare certe partite con l’Inter e la Roma va tenuto a mente, anche in questo momento storto e nero ci vuole lucidità e calma. Ci vuole pazienza dobbiamo essere responsabili per vestire questa maglia. Più riusciremo a rimanere insieme, collegati con il nostro popolo, più riusciremo a crescere e fare punti necessari per raggiungere l’obiettivo. Mettersi l’elmetto,sarà fondamentale, ci sarà da battagliare e avere la massima attenzione dentro la gara nella cura dei dettagli. Quello che stiamo facendo non è sufficiente. Ci vuole la cura del particolare e dei dettagli”.

Sulle prospettive di mercato annunciate da Blazquez in riunione Gilardino non commenta: “Ho avuto modo di parlare con Ottolini e Rossi, ieri sono venuti Blazquez con Ricciardella. Al momento ho cose da pensare molto più importanti, la priorità è la squadra, i ragazzi, tirare fuori il massimo in questo momento”.

Gilardino si attende molto da chi scenderà in campo contro una squadra, l’Atalanta, che definisce “completa in tutto e per tutto, con un modo di giocare dinamico, grande fisicità, giocatori che sanno determinare, giocatori di gamba sui quinti, in cui Retegui di è ben inserito negli schemi. Contro lo Shaktar sono stati spaventosi, è una squadra da mal di testa, ma sappiamo che vogliamo lavorare e battagliare”.

In settimana è stato reintegrato Melegoni: “Ho sempre fatto capire che andare a trovare degli svincolati pronti non è semplice, servono giocatori pronti non fra due mesi e mezzo o tre e poi bisogna andare a trovare un giocatore adatto alla squadra. Melegoni era con noi , è stato reintegrato e anche domani potrà essere disponibile e darci una mano”.