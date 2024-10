Asl4, parte la nuova campagna per la prevenzione del rischio cardiovascolare

Genova. Comincia giovedì 3 ottobre, e prosegue fino a dicembre 2024, la nuova Campagna di salute di prossimità per la prevenzione del rischio cardiovascolare.

A bordo dell’ambulatorio mobile “Gulliver” saliranno gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC), che, in dodici tappe, raggiungeranno altrettanti Comuni dell’entroterra per eseguire, gratuitamente e senza bisogno di prenotazione, screening cardiovascolari, con l’elaborazione della Carta del Rischio, la misurazione del colesterolo e della glicemia e la rilevazione dei parametri vitali.

In alcune tappe, gli IFeC saranno inoltre affiancati da un’Assistente sociale che potrà fornire informazioni e consulenze orientative anche ai caregiver e ai familiari dei soggetti fragili.

Gli incontri con la cittadinanza saranno l’occasione per spiegare i servizi svolti dagli Infermieri di Famiglia e Comunità e dall’Ostetrica di Comunità, oltre al progetto “RSA Aperta”, attivi prossimamente in Val di Vara nell’ambito della “Comunità in Salute” istituita nell’estate 2023.

La campagna si svolgerà al giovedì mattina, dalle ore 10.00 alle 13.00, nelle seguenti date:

– Neirone, 3 ottobre 2024;

– Moconesi, 10 ottobre 2024;

– San Colombano Certenoli, 17 ottobre 2024;

– Cicagna, 24 ottobre 2024,

– Ne, 31 ottobre 2024;

– Varese Ligure, 7 novembre 2024;

– Carro, 14 novembre 2024;

– Maissana, 21 novembre 2024;

– Rezzoaglio, 28 novembre 2024;

– Santo Stefano D’Aveto, 5 dicembre 2024;

– Borzonasca, 12 dicembre 2024;

– Mezzanego, 19 dicembre 2024.

«Proseguono le campagne di prossimità dedicate ai cittadini che vivono nell’entroterra, con l’obiettivo di promuovere iniziative di prevenzione della salute e raggiungere, al contempo, le aree più disagevoli del nostro territorio – spiega il Direttore Sociosanitario dell’Asl 4, Maria Elena Secchi -. Questa campagna sarà anche l’occasione per spiegare alle persone il ruolo di alcune nuove figure professionali, come l’Ostetrica di Comunità che prenderà prossimamente servizio nell’Alta Val di Vara, e per informarle di alcune opportunità inedite, ad esempio il progetto “Residenza Aperta” in collaborazione con l’RSA “Casa Gianelli” di Carro. A breve, infatti, la Struttura offrirà servizi aggiuntivi come accoglienza diurna o residenziale per brevi periodi e consulenze geriatriche-internistiche, nell’ottica di offrire ulteriori opportunità assistenziali alle persone anziane e fragili, al fine di migliorarne la qualità di vita».