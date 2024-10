Asg Superconductors, lavoratori preparano lo sciopero: “Soluzioni sostenibili”

Genova. “La RSU di ASG Superconductors, insieme alle organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM di Genova, ha proclamato uno sciopero di 4 ore per la giornata di mercoledì 9 ottobre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con presidio presso la sede di Confindustria Genova. Tale iniziativa mira a sostenere la delegazione sindacale nelle trattative per la firma di un accordo sul contratto di secondo livello, volto a migliorare, anche se in modo minimo, le condizioni lavorative ed economiche dei dipendenti di ASG”

La nota stampa arriva dalla RSU FIM-FIOM-UILM: “Nel corso degli incontri, presso Confindustria, la direzione di ASG, rappresentata dai nuovi manager, recentemente assunti, ha manifestato difficoltà nell’acquisizione di nuovi ordini e ha dichiarato la necessità di compire scelte strategiche per garantire l’equilibrio economico dell’azienda, arrivando ad esprimere la preoccupazione o si pagano i fornitori o si pagano gli stipendi”.

“Tuttavia, queste affermazioni appaiono in contrasto con le dichiarazioni rilasciate alla stampa, che descrivono un’azienda impegnata in progetti ambiziosi e con le comunicazioni rivolte ai lavoratori, nelle quali si afferma che la situazione aziendale è positiva ed in espansione. La delegazione sindacale ritiene che le trattative debbano essere condotte con serietà e trasparenza. Qualora vi siano effettive difficoltà economiche, i sindacati sono pronti, come sempre, ad assumersi le proprie responsabilità per salvaguardare i posti di lavoro, i salari e, di conseguenza, la continuità aziendale. Tuttavia, non è accettabile che in un tavolo negoziale si dichiarino problemi, mentre successivamente si rassicurano i lavoratori che “tutto va bene”.

“Pertanto se esistono effettive criticità economiche, è necessario individuare soluzioni che, pur comportano un impatto minimo sui costi aziendali, possano migliorare la qualità di vita dei dipendenti, come ad esempio l’introduzione di forme di smart-working o flessibilità degli orari di lavoro, già proposte nella piattaforma di secondo livello presentata ufficialmente alla direzione. Al contrario, se l’azienda si trova in una situazione di prosperità, è doveroso che i nuovi manager dimostrino concretamente il proprio impegno nei confronti dei lavoratori, attraverso la firma di un accordo di secondo livello che includa anche miglioramenti economici, come previsto dalla piattaforma sindacale – termina lo nota – In conclusione, la posizione dei sindacati è chiara: in presenza di difficoltà economiche, è necessario trovare soluzioni sostenibili; se invece l’azienda prospera, i lavoratori devono vedere riconosciuto il proprio contributo attraverso benefici concreti e adeguati”