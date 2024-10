Il commissariato di Pré chiude una lunga indagine antidroga, due arresti e mezzo chilo di cocaina sequestrati

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha eseguito, all’esito di attività di indagine del Commissariato Prè, un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Genova, su richiesta della procura della Repubblica, nei confronti di un 29enne ecuadoriano per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività di indagine avviata nell’inizio del 2024 dalla squadra investigativa del Commissariato Prè, aveva permesso di arrestare un 50enne ecuadoriano trovato in possesso di circa 500 grammi di cocaina; gli agenti hanno trovato la droga durante una perquisizione domiciliare con unità cinofila antidroga in un appartamento di via Sampierdarena.

L’attività tecnica successivamente eseguita sul cellulare sequestrato all’uomo ha consentito agli agenti di Prè di trovare numerosi messaggi tra lui e il 29enne che, con metodi criptati, si accordavano per appuntamenti per la cessione di droga.

In particolare in una di queste conversazioni, il 9 gennaio scorso, i due si davano appuntamento per la consegna di mezzo chilo di cocaina, presumibilmente riconducibile a quella sequestrata al 50enne al momento dell’arresto; inoltre la successiva intercettazione telefonica ha consentito agli operatori di sentire il 29enne lamentarsi al telefono, con un numero sconosciuto, della perdita della cocaina a seguito dell’arresto dell’amico.

I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di delineare nel 50enne, tuttora in carcere a Marassi, non solo il ruolo di mero custode ma di protagonista di un’attività di traffico di cocaina, di concerto con l’odierno indagato.

L’attività d’indagine, coordinata della Procura della Repubblica, ha quindi consentito di ottenere dal gip del Tribunale di Genova, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, provvedimento eseguito mercoledì scorso dagli agenti di Pré, che hanno rintracciato il 29enne a casa sua: qui lo hanno trovato in possesso di 3.200 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.