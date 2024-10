Apicoltura, torna il concorso “Mieli di Liguria”: ecco come partecipare entro il 27 ottobre

Genova. Per il quanto anno Alpa Miele, l’associazione ligure dei produttori apistici, organizza il concorso Mieli di Liguria.

L’evento è organizzato per incentivare l’utilizzo tra i consumatori dell’ottimo miele locale, caratterizzato dalle peculiarità del nostro territorio regionale, promuovere e riconoscere il lavoro incessante e sempre più difficile di api, apicoltori e apicoltrici e nel contempo far crescere il settore favorendo la condivisione delle migliori pratiche apistiche e di lavorazione del prodotto.

Il concorso è aperto a tutti gli apicoltori, sia professionisti sia in autoconsumo, che desiderano far conoscere il loro miele di alta qualità.

Sono ammesse al concorso campionature di mieli uniflorali o multiflora prodotte in Liguria nella stagione 2024, il miele sarà valutato per le caratteristiche organolettiche da iscritti all’albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele e con analisi chimico fisiche di laboratorio.

Ogni campione in gara riceverà le analisi e una scheda riassuntiva con il punteggio e le eventuali note sui difetti o imperfezioni riscontrate.

Mancano ormai pochi giorni per spedire o consegnare a mano ai referenti delle diverse province il proprio prodotto. La scadenza è infatti fissata per il 27 ottobre.

La premiazione si terrà nel mese di gennaio 2025 con il consueto convegno e il pranzo conviviale.

Per ulteriori informazioni sul regolamento, l’iscrizione e le edizioni precedenti, visitate il nostro sito web all’indirizzo https://www.concorsomielidiliguria.it/.