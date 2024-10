Amt, lavori finiti nel nuovo capolinea di viale Caviglia: ecco quali bus lo useranno

Genova. Sono ufficialmente conclusi i lavori del nuovo capolinea di viale Caviglia a Brignole, dedicato alle linee extraurbane di Amt. Il restyling ha cambiato il volto dell’area di sosta dove si attestano le linee 702, 715, 725, 726, 727, 728, 774, 775 e 776. In totale, il capolinea può ospitare fino a 15 mezzi.

L’ultima parte di interventi ha reso l’area di sosta ancora più a misura di utente: tra i principali lavori, la realizzazione di nuovi marciapiedi sopraelevati tra le corsie bus, l’installazione di otto pensiline e la posa di sei pannelli informativi e di una palina elettronica. L’accesso ai mezzi da parte dei passeggeri avverrà in totale comodità e sicurezza attraverso i nuovi marciapiedi pedonali, che delimitano anche le corsie di marcia. Per ciascuna corsa sono esposti gli orari di partenza e arrivo, il numero del capolinea di partenza, la destinazione, le caratteristiche del servizio e ogni altra informazione utile per il passeggero.

L’intervento, costato complessivamente 177mila euro, è stato finanziato dall’amministrazione comunale attraverso il Decreto Genova. “La sistemazione del capolinea di viale Caviglia rappresenta un importante tassello del piano complessivo per una migliore fruizione del trasporto pubblico locale da parte della cittadinanza – afferma l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora – Si tratta di un hub moderno che può accogliere un numero elevato di mezzi salvaguardando la comodità e la funzionalità per i passeggeri. Le scelte progettuali sono state adottate in sinergia tra Comune e Amt e il risultato è estremamente soddisfacente. Siamo orgogliosi di questo ulteriore risultato raggiunto. Non dimentichiamo che sono in corso anche i lavori per la realizzazione del progetto dei quattro assi di forza che, a fronte di qualche momentaneo sacrificio dovuto alla presenza dei cantieri, consentiranno ai genovesi di avere un sistema di trasporto pubblico cittadino veloce e ultra-efficiente”.

“Il capolinea di viale Caviglia si presenta oggi ancora più accessibile e accogliente per i nostri passeggeri, in particolare per coloro che viaggiano soprattutto sulle linee extraurbane – osserva la presidente di Amt, Ilaria Gavuglio – Quest’area si conferma uno strategico hub di interscambio da cui raggiungere altri punti cittadini con i mezzi Amt, compresa la metropolitana, e la vicinissima stazione Brignole. E grazie ai lavori eseguiti negli ultimi mesi, oggi l’area di sosta è ancora più confortevole e a misura di utente”.

“La collaborazione tra le istituzioni e i gestori del trasporto pubblico è fondamentale per garantire un servizio sempre più efficiente e rispondente alle esigenze del territorio – sottolinea il consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana di Genova Claudio Garbarino – Questo hub, fortemente voluto dalla Città Metropolitana di Genova e da me personalmente, rappresenta un passo concreto verso soluzioni di mobilità sostenibile che migliorano la qualità della vita dei cittadini e favoriscono lo sviluppo della nostra area metropolitana”.