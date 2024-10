Amiu, Scarpato (Uiltrasporti): “Le parole non bastano, lavorare in modo sicuro e moderno”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Stefano Scarpato, segretario regionale Uiltrasporti Liguria, una nota su Amiu: “Le parole non bastano più quando sono i lavoratori a chiedere all’azienda di lavorare bene, in sicurezza e in modo moderno”.

“Abbiamo cercato di comprendere, abbiamo creduto nelle vostre rassicurazioni, purtroppo non è cambiato niente, anzi il servizio sta peggiorando. Pensavamo di aver toccato il fondo, invece ora il fondo lo stiamo addirittura scavando. E’ sotto gli occhi di tutti la difficoltà di questa azienda nel rendere un servizio dignitoso alla città. Ma non è chiaro a tutti quanto sia difficile per i lavoratori di AMIU operare in queste condizioni. Siamo al paradosso, i lavoratori chiedono ai vertici aziendali e alla proprietà Comune di Genova, di poter svolgere il lavoro per il quale sono pagati, in modo organizzato, moderno e in sicurezza.

Un’azienda moderna non può aspettare che “qualcosa accada”, deve saper progettare, organizzare e avere il controllo di ogni lavorazione della filiera, senza essere ostaggio di situazioni esterne che non governa. Non governa i vettori, non governa gli impianti di conferimento, non governa gli snodi di scarico. Non ha aree per poter operare con efficenza e la proprietà non fa nulla per risolvere il problema. Le aree perse sotto il Ponte Morandi non sono state sostituite, non ci sono aree per ampliare le necessarie isole ecolgiche, per le rotture di carico, la rimessa di Volpara è al collasso.

Nel frattempo veniamo “sfrattati” dalle aree di Bressanone, nonostante tutti fossero a conoscenza da anni che sarebbe accaduto. L’azienda si sveglia solo all’ultimo minuto, in emergenza, senza un vero progetto coordinato e rabberciando l’organizzazione con “tapulli” e toppe che spesso fanno più danni. Le sedi non sono del tutto fruibili e l’azienda elemosina spazi ed altre aziende più agiate e considerate di Amiu (vedi rimessa Campi) Anche il primo approccio di reinternalizzazione si è rivelato un flop.

Nonostante sia stato accolto anche dalle organizzazioni sindacali positivamente, il progetto dell’internalizzazione del cosiddetto “ammassamento ingombranti” non è stato portata avanti non come avrebbe dovuto, anche qui ostaggio di chissà quale recondita burocrazia che non permette – ad oggi – di assumere i lavoratori che servono sia per questa lavorazione che per le altre reinternalizzazioni di cui non si parla già più. E in tutta questa confusione (o incompetenza?), nessuno è mai responsabile di questi disservizi. Però ai lavoratori si chiede di resistere, di fare uno sforzo in più e di avere pazienza.

Infatti, sopperiscono alla carenza di personale destinato all’ammassamento, distraendo risorse da altri importanti servizi come l’ECO VAN, unico vero polmone che sostituisce la carenza di isole ecologiche, o addirittura sottraendo personale dal territorio già martoriato da disservizi cronici dove i lavoratori sono costretti a spaccarsi la schiena, perché vengono fatti lavorare con lo stesso modello degli anni ’60, alla faccia delle malattie professionali che incombono su di loro. Oppure si chiede ai responsabili territoriali di monitorare il territorio e assistere i lavoratori nello svolgimento del servizio, ma di fatto si ritrovano “impantanati” in incombenze burocratiche che non li mettono in condizione di operare per la loro mansione primaria.

Inoltre l’azienda nascondendosi dietro fantomatici aumenti contrattuali futuri non procede con il tourn-over delle assunzioni, nonostante le già avvenute cessazioni di almeno 50 lavoratori, le cui assenze lasciano già da mesi servizi ordinari scoperti. Tutto ciò sotto gli occhi di una amministrazione comunale che per voce dell’Assessore Campora promette tavoli di confronto per affrontare gli argomenti che non possono più essere definiti all’ordine del giorno, ma ormai all’ordine dell’anno per quanto tempo è passato, e che comunque ad oggi nessuno ha convocato. Tutto tace, tutto è fermo, sia che si tratti di semplici trasferimenti di personale sia di massimi sistemi. Sicuramente, oggi, molti esponenti del comune di Genova, Sindaco compreso, sono molto più impegnati in una campagna elettorale per un “posto” in Regione e non hanno tempo di preoccuparsi di una delle loro aziende allo sbando, ma i lavoratori di AMIU e i cittadini di Genova non meritano tutto questo e qualcuno prima o poi doveva pur dirlo”.