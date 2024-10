Amiu e Celivo insieme per promuovere il volontariato sul territorio

Genova. Amiu Genova e Celivo, Centro di servizio per il volontariato della città metropolitana di Genova, annunciano l’avvio di una collaborazione mirata alla promozione del volontariato sul territorio. Questa iniziativa nasce dalla volontà comune di diffondere la cultura della solidarietà e del servizio civico, creando l’opportunità per i cittadini di impegnarsi non solo nelle attività legate all’ambienta ma in una vasta gamma di progetti per le comunità cittadine.

“Siamo molto contenti – afferma Stefano Dossi, presidente del Celivo – Ogni nuova opportunità atta a promuovere il volontariato nel territorio è un passo avanti nella cultura della cittadinanza attiva e nella partecipazione al benessere collettivo. La collaborazione con Amiu è un esempio concreto dell’attenzione che oggi caratterizza molte organizzazioni, sensibili al contesto territoriale in cui operano”.

L’accordo, siglato auspica una proficua collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, creando un dialogo aperto e costruttivo così da favorire uno scambio di informazioni continuo per promuovere le attività di volontariato.

Questo accordo, che potrà essere rinnovato annualmente, rappresenta un passo importante verso una città solidale e inclusiva, puntando su progetti che vadano oltre la cura del territorio e si estendano alla cura del tessuto sociale.

Per sostenere questa iniziativa, Amiu, in collaborazione con Celivo, lancerà una sua campagna di sensibilizzazione sui canali social, con l’obiettivo di informare i cittadini sulle numerose opportunità di volontariato disponibili. Attraverso contenuti ad hoc verranno raccontate le esperienze di chi già opera come volontario, invitando la comunità a partecipare attivamente. La campagna sarà un’occasione per diffondere le informazioni tra i giovani e a tutti coloro che vogliono dedicare tempo ed energie per migliorare il territorio e le condizioni di vita della comunità.

Conclude Giovanni Battista Raggi, presidente di Amiu Genova: “Siamo orgogliosi di consolidare questa collaborazione con Celivo. Crediamo fermamente che il volontariato non sia solo un impegno civile, ma un vero e proprio strumento per migliorare la qualità della vita nella nostra città. Con questo accordo vogliamo dare l’opportunità a tutti i genovesi di essere protagonisti di un cambiamento positivo, non solo per l’ambiente, ma per tutta la comunità”.

Tutte le informazioni possono essere trovate sul sito www.celivo.it