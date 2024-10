Ambiente, concluso l’open day dedicato al progetto Life InFusion

Genova. Si è concluso con successo, ieri pomeriggio, l’Open Day “Technology and Innovation for a Circular Economy: Sustainable Solutions in Action in Europe”, organizzato da Amiu Genova nell’ambito del progetto europeo Life InFusion.

L’evento ha accolto a Genova rappresentanti e stakeholder europei, riuniti per discutere e mostrare sul campo i progressi realizzati verso una gestione più sostenibile dei rifiuti e delle risorse.

Finanziato dall’Unione Europea all’interno del programma LIFE, il progetto mira a sviluppare soluzioni concrete e innovative per la gestione delle acque reflue e a promuovere l’economia circolare.

La giornata ha avuto due momenti principali. In mattinata, i partner del progetto e altri stakeholders, visitando il sito di Monte Scarpino, hanno potuto osservare direttamente le tecnologie innovative applicate da AMIU per la gestione del percolato e la produzione di energia da biogas. L’impianto genovese rappresenta una vera eccellenza a livello europeo, dimostrando come sia possibile ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti anche attraverso l’innovazione tecnologica.

Nel pomeriggio, l’attenzione si è spostata al Centro Surpluse in via Bologna, dove si è tenuto un workshop in lingua inglese – in diretta streaming https://www.youtube.com/live/gWr2Q9xU3po?si=O8jb7u4Uu8XI4J5X – articolato in due sessioni di interventi.

Esperti europei e locali hanno mostrato attraverso una serie di presentazioni i passi avanti e i risultati già conseguiti con Life InFusion integrate da altre best practice.La condivisione di esperienze e tecnologie durante la giornata ha gettato basi solide per ulteriori collaborazioni, rafforzando il network europeo di ricerca e innovazione al servizio dell’ambiente.

Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti, agli organizzatori e ai relatori che hanno contribuito alla riuscita di questa giornata, testimoniando l’importanza della collaborazione internazionale nel percorso verso un’economia circolare.