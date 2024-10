Alluvione a Sestri Levante, comune organizza servizio straordinario di raccolta dei materiali danneggiati

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante in accordo con il gestore dei rifiuti Aprica, ha organizzato un servizio straordinario per il ritiro dei materiali danneggiati dall’alluvione, attivo da lunedì 21 ottobre e per tutta la prossima settimana.

I cittadini che hanno subito danni possono collocare i rifiuti alluvionati a bordo strada, preferibilmente vicino alle proprie abitazioni, in modo da non ostacolare il passaggio o creare pericoli. In alternativa, i rifiuti possono essere consegnati presso il Centro di Raccolta Comunale in via Salvi.

“Si precisa – scrive in una nota il Comune di Sestri Levante – che la raccolta straordinaria riguarda esclusivamente le zone alluvionate in cui verranno effettuati passaggi aggiuntivi per garantire un corretto smaltimento dei rifiuti”