All’università di Genova un master per i top manager della sanità

Genova. Fino alle ore 12 di giovedì 21 novembre 2024, è possibile presentare la domanda di ammissione alla terza edizione del master universitario di II livello “Economia e management in sanità” (MEMS), un percorso di alta formazione riconosciuto da Regione Liguria per il conseguimento della certificazione manageriale abilitante per il top management della sanità.

Uno degli elementi distintivi del master è il modulo di Project Management, che segue i più accreditati standard internazionali e che consente ai partecipanti di ottenere le ore certificate necessarie per accedere all’esame internazionale per la qualifica CAPM®️ del Project Management Institute. Inoltre, attraverso l’Agenzia regionale ALFA, il master consente di accedere al percorso per il conseguimento della certificazione delle competenze di Project Manager riconosciuta a livello nazionale, che amplia ulteriormente le prospettive di carriera dei partecipanti.

Ulteriori informazioni sono sul sito del master: https://mems.unige.it/