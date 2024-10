Genova. La Liguria resta nella morsa del maltempo in questa giornata di allerta “variegata”, in cui la parte centrale della regione è in allerta arancione (sino alle 21 di martedì) e le due estremità si differenziano per colore: gialla a Ponente, rossa invece a Levante, ovvero su Tigullio e Spezzino e relativi entroterra, avviso che resterà in vigore sino alla mezzanotte.

La pioggia ha iniziato a cadere con violenza già nella notte, come previsto, provocando i prevedibili disagi tra allagamenti e frane, soprattutto nell’entroterra. Alla luce delle previsioni la stragrande maggioranza dei Comuni in allerta arancione o rossa ha deciso di chiudere le scuole martedì (Genova lo ha deciso all’alba di martedì, suscitando non poche polemiche).

Il maltempo dovrebbe concedere una tregua mercoledì, ma preoccupa il quadro per giovedì, quando anche la Liguria subirà gli effetti dell’uragano Kirk, in spostamento dall’Atlantico alle coste dell’Europa. A impensierire sono le possibili conseguenze su un territorio già in difficoltà per la pioggia di queste ore. È dunqueprobabile che mercoledì venga emanata una nuova allerta gialla o arancione per temporali nella giornata di giovedì, con ulteriori valutazioni sugli aspetti idrologici

La situazione a Genova

In diverse zone del capoluogo ligure si sono verificati allagamenti e cedimenti. Intorno alle 14 ha ceduto (in proprietà privata) parte del muro di contenimento del civico 14 di corso Montegrappa,. Situazione molto complessa alle spalle di Voltri, in val Cerusa, dove intorno all’ora di pranzo un temporale ha scaricato grandi quantitativi d’acqua per diverso tempo impregnando il terreno già saturo dalla notte.

guarda tutte le foto 13



Allerta meteo: allagamenti, frane e torrenti in piena

Difficile anche la situazione in Valpolcevera, con il torrente Fegino che, dopo essere esondato nella notte, è tornato a ingrossarsi intorno all’ora di pranzo.

Via Borzoli, allagata in parte nella notte, è stata nuovamente chiusa poco prima delle 13, con presidio della polizia locale sul posto, e poi riaperta intorno alle 14.30. Sul posto sono presenti operatori del Municipio per la pulizia della strada, ma non sono mancate le polemiche a questo proposito, visto che secondo alcuni residenti di Fegino e Borzoli non sarebbero state chiuse le paratie installate sotto il voltino stradale sotto la ferrovia, come in teoria previsto in queste situazioni.

guarda tutte le foto 9



Maltempo, rio Fegino sorvegliato speciale dopo l’esondazione notturna

Tanti gli interventi dei vigili del fuoco di Genova, chiamati da decine di cittadini per la messa in sicurezza di strade e vie a causa di cadute di rami, allagamenti e qualche intonaco pericolante.

Frane e smottamenti nell’entroterra, torrenti sorvegliati speciali

Le vallante interne, in particolare, hanno fatto i conti con smottamenti e allagamenti repentini. Alle 14 l’unità di crisi della direzione viabilità della Città Metropolitana di Genova ha comunicato che si sono verificati piccoli smottamenti lungo la SP 51, in alta Valpolcevera, dove la strada è comune transitabile, mentre in Valle Scrivia è caduta una frana sulla SP 8 verso il confine con la provincia di Alessandria.

In Val Fontanabuona un albero pericolante è caduto sulla SP 58 al km 0+800 e i tecnici stavano effettuando un sopralluogo in atto: la strada è interrotta. Sulle restanti strade provinciali si segnala possibile presenza di fogliame e pietrisco, sono in atto interventi di pulizia ma risultano comunque tutte transitabili.

A Rossiglione frana, fortunatamente non critica, sulla strada comunale verso la frazione di Canova, segnalati tre smottamenti anche a Masone (con alcune famiglie temporaneamente isolate): due, già risolti, sulla strada verso la frazione di Bertè, uno in via di risoluzione in direzione di località Busa, dove è rimasta isolata una casa.

Segnalati numerosi allagamenti sulla statale 456 del Turchino. A Campo Ligure sono stati superati i 300 mm di pioggia nelle 24 ore, 272.8 mm precipitati in 6 ore, cresciuti e sotto stretto monitorato i livelli dei torrenti Stura, proprio a Campo Ligure, e Orba a Tiglieto.

La situazione in autostrada

Disagi anche in autostrada a causa della pioggia, dopo una nottata caratterizzata dal maxi incidente avvenuto in A26 che ha portato alla chiusura e pesanti disagi in A7 a causa di un incidente in cui un mezzo pesante che transitava all’interno della galleria Frascone ha perso il semirimorchio.

Intorno alle 14 si era formata una coda di 2 chilometri sempre sulla A26, all’altezza del bivio con l’A7 Milano-Genova e Masone, per lavori legati proprio all’incidente notturno, e si segnalavano pioggia e vento forti su tutte le principali arterie autostradali.

La situazione delle ferrovie

Sul fronte ferrovie non si registrano particolari criticità, ma a causa di un intervento dei vigili del fuoco tra La Spezia e Pisa si sono accumulati ritardi e la circolazione anche in Liguria è fortemente rallentata e regolata tramite l’utilizzo di un unico binario.

I treni Alta Velocità, Intercity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 110 minuti, e i treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Quelli direttamente coinvolti, con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti, sono:

• IC 657 Milano Centrale (8:05) – Grosseto (14:33)

• IC 670 Livorno Centrale (11:24) – Milano Centrale (15:58)

• ICN 37646 Reggio Calabria Centrale (22:17) – Torino Porta Nuova (15:40)

Il treno IC 674 Livorno Centrale (13:24) – Milano Centrale (17:55) ha origine da Viareggio alle ore 14:02 e oggi ferma anche a Carrara e Voghera. Il treno IC 670 Livorno Centrale (11:24) – Milano Centrale (15:58) oggi termina la corsa a Viareggio.