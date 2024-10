A Rapallo scuole chiuse anche venerdì, l’appello della sindaca

A Rapallo si è notevolmente innalzato il livello del Boate e si sono verificati diversi allagamenti: "Siamo in giro con le squadre della protezione civile per monitorare la situazione dell'allerta - ha detto la sindaca Elisabetta Ricci - Vi invito a non abbandonare le vostre case. State in casa, andate ai piani alti, non andate nelle cantine, negli scantinati, non affacciatevi dai balconi. Stiamo girando con tutte le squadre della protezione civile per monitorare la situazione cittadina, grazie per la collaborazione, più tardi vi aggiorneremo in merito".

