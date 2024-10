Allerta arancione, scuole chiuse in alcuni comuni: ecco dove

Genova. È passata poco più di una settimana dall’allerta rossa dello scorso 8 ottobre, ed ecco che la Liguria torna a “colorarsi” per un nuovo avviso meteo. Giovedì 17 ottobre a partire dalle 9 per bacini piccoli e medi e dalle 15 per i bacini grandi, in quasi tutta la regione scatta l’allerta arancione: unica porzione di territorio esclusa, l’estremo ponente (zona A). E alla luce di un avviso di livello massimo per pioggia, in diversi Comuni è stata disposta la chiusura delle scuole in via precauzionale.

A Genova in allerta arancione le scuole tradizionalmente non chiudono, ma lo scorso 8 ottobre la decisione di tenerle chiuse era stata presa last minute, all’alba, non senza polemiche. Nel pomeriggio di mercoledì è prevista la riunione del centro operativo comunale e dovrebbe arrivare una risposta definitiva sull’ormai nota domanda “A Genova scuole aperte o chiuse?”.

Al netto del capoluogo ligure, dopo una settimana di piogge praticamente ininterrotte gli occhi sono puntati sul terreno saturo e sul rischio concreto di frane e cedimenti, cosa che ha spinto diverse amministrazioni comunali a optare per tenere gli istituti scolastici chiusi e limitare così gli spostamenti. Ecco chi ha già annunciato la chiusura:

Arenzano

Bargagli

Busalla

Campomorone

Casarza Ligure

Casella

Castiglione Chiavarese

Ceranesi

Chiavari

Cogoleto

Crocefieschi

Isola del Cantone

Lumarzo

Mele

Mignanego

Moconesi

Montoggio

Ne

Rapallo

Ronco Scrivia

San Colombano Certenoli

Santa Margherita Ligure

Sant’Olcese

Savignone

Serra Riccò

Sestri Levante

Sori (chiusura soltanto di nido e materna, aperte le altre)

Valbrevenna

Elenco in aggiornamento