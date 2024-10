Maltempo, torna l’allerta gialla sulla regione: “Martedì marcato peggioramento, massima attenzione”

Genova. Torna l‘allerta gialla in Liguria per temporali a partire da lunedì, giornata in cui si attende un marcato peggioramento che dovrebbe toccare il culmine martedì.

L’allerta scatta su centro (Zona B), versanti padani di Ponente (Zona D), Levante (Zona C) e versanti Padani di Levante (Zona E) dalle 12 di lunedì 7 ottobre. Dalla serata la convergenza si farà più robusta, preludio di temporali forti, organizzati e persistenti nella notte fra lunedì e martedì mattina. Le cumulate attese saranno elevate, con venti meridionali fra moderati e forti lunedì, forti martedì.