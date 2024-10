Allerta e scuole chiuse all’alba, Bucci: “Modalità obbligata dalle situazioni meteo, lo rifaremo”

Genova. “Mi dispiace che le famiglie si siano dovute organizzare all’ultimo, ma così facendo abbiamo difeso la sicurezza dei cittadini, in fondo basta organizzarsi alla sera con le due opzioni e al mattino sa quale scegliere. E’ molto semplice il discorso, fare un comunicato di protesta per una cosa del genere vuol dire non sapere come funziona il sistema, è un comunicato di ignoranza crassa”.

Così il sindaco di Genova Marco Bucci risponde alla critiche dell’opposizione che hanno stigmatizzato la decisione dell’amministrazione di comunicare poco prima dell’alba la chiusura delle scuole per l’allerta meteo.

Bucci ha spiegato che la modalità di decisione è stata legata, come altre volte in passato, alle condizioni meteo.

“In caso di temporali autorigeneranti, i venti condizionano molto il modo in cui si riversano sul territorio, e l’analisi dei venti si può fare quattro, sei ore prima, non possiamo dire la sera prima dove saranno i temporali autorigeneranti. Già ieri sera avevamo detto che la decisione sarebbe stata presa alle 4 di stamattina” aggiunge.

A chi gli fa notare che la decisione di chiudere le scuole è stata comunque presa in via precauzionale da altri Comuni la sera prima, Bucci risponde: “Non rispondo degli altri Comuni ma noi no, perché la gente ha bisogno della scuola, quando noi chiudiamo le scuole, sapeste quanta gente si lamenta con me perché è un disagio per le famiglie? Devo occuparmi di chiudere le scuole il meno possibile e mi sembra che la cosa migliore da fare sia questa”.