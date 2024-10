Maltempo, ancora disagi in autostrada: allagamenti in A12 e code

Genova. Ancora disagi sulla autostrade liguri dopo i problemi già registrati ieri sulla A10. In questa giornata di allerta arancione tocca alla A12, dove poco prima delle 14 il traffico era molto rallentato tra i caselli di Recco e Nervi a causa di allagamenti.

Alle 15 le code erano segnalate tra i caselli di Nervi e Recco verso Livorno e tra Recco e Nervi in direzione Genova. La stazione di Recco è stata inoltre chiusa sino alle 15.30 per allagamenti sulla viabilità ordinaria in entrata in entrambe le direzioni e in uscita da entrambe le provenienze. Rimanevano però i rallentamenti alla circolazione, dovuti alle condizioni meteo, nel tratto della A12 compreso tra Genova Est e Chiavari in entrambe le direzioni.

La Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, con il supporto della Polizia Stradale, ha attivato un presidio nelle zone interessate dall’allerta meteo per limitare i disagi e prestare assistenza: “Alla luce del perdurare delle precipitazioni anche nelle prossime ore – fanno sapere da Autostrade – si consiglia agli utenti di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario”

Sul resto del nodo autostradale ligure, alle 14 si segnalava forte pioggia sulla A7, tra Serravalle e Sampierdarena, e sulla A10 tra il bivio A10/ A7 e quello A10/ Fine Complanare Savona.