Levante. Il forte temporale, organizzato e stazionario, che dall’ora di pranzo si sta concentrando sul centro della Liguria in questa giornata di allerta arancione ha causato problemi soprattutto sul Golfo Paradiso e, nella seconda parte del pomeriggio, nel Tigullio. A causare i problemi maggiori l’Entella.

Chiavari, esondati Entella e Rupinaro. Il Comune: “Salite ai piani alti”

Tra Chiavari e Lavagna, come detto, la situazione è preoccupante. Le piogge stanno imperversando sulla testata occidentale dell‘Entella, per cui è partito l’allarme poco dopo le 16. Alla foce, come spesso accade visto il punto sotto il piano strada, il torrente è uscito dagli argini, allagando le strade, e molte auto sono finite praticamente “sott’acqua”.

Alle 14.30 l’allarme era già scattato per il Rupinaro: “Prestare attenzione – è la raccomandazione del Comune – Abbandonare i piani strada o sotto strada e salire ai piani alti degli edifici o uscire dalle zone a rischio”. Alla luce della situazione è stato chiuso il casello dell’autostrada in uscita.

guarda tutte le foto 10



Allagamenti a Chiavari e Lavagna, Entella fuori dagli argini

guarda tutte le foto 10



Allagamenti a Chiavari e Lavagna, Entella fuori dagli argini

Il sindaco di Sori: “Ho 43 anni, non ricordo una situazione di questo genere”

Anche a Recco il torrente è esondato in alcuni punti allagando le strade, così come a Sori, dove all’ora di pranzo l’omonimo torrente è uscito dagli argini all’altezza di via Stagno invadendo il ponte e le strade limitrofe: “A causa della situazione di pericolosità attuale e dell’allerta in corso si invita tutta la popolazione a rimanere in casa e a non uscire”, è stato l’appello diffuso dal sindaco della cittadina intorno alle 14.

guarda tutte le foto 7



Sori, la piena del torrente allaga il Comune della riviera

“Abbiamo vissuto una situazione inedita – conferma a Genova24 il sindaco Marco Visca – il fiume si è riempito in modo repentino: io ho 43 anni, e non ricordo una situazione del genere. Attualmente il vicesindaco è sul territorio con i tecnici, ci alterniamo perché dobbiamo rimanere a disposizione della cittadinanza. Il fiume è uscito dagli argini e ha invaso le strade limitrofe, fortunatamente avevamo chiuso non solo scuole, ma anche teatro, cinema, impianti sportivi all’aperto e al chiuso proprio perché sembrava che potesse essere una situazione potenzialmente pericolosa. Così è stato, e sono contento di essere stato un po’ più restrittivo”.

Visca prosegue confermando di avere fermato il traffico nella parte bassa del paese intorno all’ora di pranzo “sempre per ragioni di sicurezza. Adesso stiamo verificando l’intero territorio, abbiamo solo 4.000 abitanti, ma oltre 13 chilometri quadrati di territorio, bisognerà fare una verifica nelle zone più periferiche e continuiamo a monitorare la foce del torrente”.

A Bogliasco la pioggia ha allagato la galleria all’altezza della stazione. Contrariamente a quanto diffuso inizialmente dai Comuni vicini, la strada è rimasta aperta, con il traffico risulta regolato dalla polizia locale, e “non ci sono e non ci sono state chiusure della via Aurelia nella giornata di oggi”, come ha sottolineato il sindaco del Comune di Bogliasco, Luca Pastorino.

Rapallo, scuole chiuse anche venerdì

A Rapallo si è notevolmente innalzato il livello del Boate si sono verificati diversi allagamenti. La sindaca Elisabetta Ricci ha disposto la chiusura delle scuole anche per venerdì.

“Siamo in giro con le squadre della protezione civile per monitorare la situazione dell’allerta – ha detto Ricci – Vi invito a non abbandonare le vostre case. State in casa, andate ai piani alti, non andate nelle cantine, negli scantinati, non affacciatevi dai balconi. Stiamo girando con tutte le squadre della protezione civile per monitorare la situazione cittadina, grazie per la collaborazione, più tardi vi aggiorneremo in merito”.

Le altre segnalazioni dal territorio del Levante

Criticità diffuse in tutto il tratto costiero attorno a Portofino, e nell’immediato entroterra, con allagamenti delle sedi stradali. Esondazioni localizzate anche sui rii della alta Val Bisagno, del levante genovese, delle aree tra Pieve Ligure e Avegno e tra le 14.30 e le 15.30 anche in quelli del Tigullio.

In val Fontanabuona fa paura il torrente Lavagna: a San Colombano Certenoli, nella zona di Calvari, cappella, impianti sportivi e scuola primaria fanno i conti con la piena impetuosa.

Arpal ha confermato che il temporale stazionario ha lasciato dietro di sé ingenti quantitativi di pioggia: alle 14 i massimi valori orari erano di 81.6mm a Sant’Ilario, 79,4mm a Ognio, 68.6 mm a Viganego, a 62,8 a La Presa, dove il Bisagno, poco prima delle 15, è uscito dagli argini.