Allerta arancione, a Genova scuole chiuse: la decisione del Comune

Genova. Scuole chiuse a Genova giovedì 17 ottobre, giornata di allerta arancione. La decisione è arrivata al termine della riunione del Coc, il centro operativo comunale, che si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì al Matitone.

Nel capoluogo ligure in allerta arancione le scuole tradizionalmente non chiudono, ma lo scorso 8 ottobre la decisione di tenerle chiuse era stata presa last minute, all’alba, non senza polemiche. Da qui probabilmente la decisione della struttura del Comune di annunciare la chiusura delle scuole già mercoledì pomeriggio.

La decisione è stata presa questa volta “valutato il perdurare dell’allerta, la fragilità del territorio, la saturazione del suolo, la risposta repentina dei corsi d’acqua, anche ad eventi di pioggia di breve durata, preso atto che già nella giornata odierna si stanno osservando innalzamenti di corsi d’acqua a seguito di precipitazioni stazionarie”. Oltre alle scuole di ogni ordine e grado sono chiusi i centri di formazione professionale, di tutte le sedi dei servizi educativi e i dipartimenti universitari pubblici e privati nel territorio comunale.

A Genova chiusi anche alcuni musei civici e biblioteche, dehors e mercati all’aperto nelle aree esondabili, così come i sottopassi pedonali. I complessi sportivi pubblici e privati restano invece aperti. Qui tutte le disposizioni del Comune di Genova e le norme di autoprotezione da seguire con l’allerta arancione.

Al netto del capoluogo ligure, dopo una settimana di piogge praticamente ininterrotte gli occhi sono puntati sul terreno saturo e sul rischio concreto di frane e cedimenti, cosa che aveva già spinto diverse amministrazioni comunali della provincia di Genova a optare per tenere gli istituti scolastici chiusi e limitare così gli spostamenti. Ecco quali:

Arenzano

Bargagli

Busalla

Campomorone

Campo Ligure

Casarza Ligure

Casella

Castiglione Chiavarese

Ceranesi

Chiavari

Cogoleto

Crocefieschi

Isola del Cantone

Lavagna

Lumarzo

Masone

Mele

Mignanego

Moconesi

Montoggio

Ne

Rapallo

Ronco Scrivia



Rossiglione

San Colombano Certenoli

Santa Margherita Ligure

Sant’Olcese

Savignone

Serra Riccò

Sestri Levante

Sori (chiusura soltanto di nido e materna, aperte le altre)

Valbrevenna

L’allerta arancione, lo ricordiamo, scatta a partire dalle 9.00 per bacini piccoli e medi e dalle 15 per i bacini grandi, in quasi tutta la regione scatta, unica porzione di territorio esclusa, l’estremo ponente (zona A). Già dal pomeriggio di mercoledì però il maltempo ha causato gravissimi problemi nel Savonese, con pesanti danni su tutto il territorio per allagamenti, esondazioni e frane.