Allerta arancione a Genova, tutte le disposizioni: chiusure, divieti, parcheggi, trasporto pubblico

Genova. Il Coc si è riunito oggi pomeriggio e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta arancione sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal piano di protezione civile comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Valutato il perdurare dell’allerta, la fragilità del territorio, la saturazione del suolo, la risposta repentina dei corsi d’acqua, anche ad eventi di pioggia di breve durata, preso atto che già nella giornata odierna si stanno osservando innalzamenti di corsi d’acqua a seguito di precipitazioni stazionarie, il Comune di Genova, durante la riunione del Coc, dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei centri di formazione professionale, di tutte le sedi dei servizi educativi e i dipartimenti universitari pubblici e privati nel territorio comunale. Dispone altresì la chiusura dei dehors delle attività commerciali che si trovano in area esondabile a maggiore pericolosità idraulica (aree rosse). Si dispone il divieto di accesso e stazionamento all’interno degli stessi. Chiusi anche i mercati all’aperto settimanali, in zona esondabile a maggiore pericolosità idraulica (aree rosse, qui la mappa).

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica arancione, dalle 9 alla mezzanotte di domani giovedì 17 ottobre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare:

all’emanazione dello stato di allerta

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia)

all’entrata in vigore dell’allerta

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

limitare gli spostamenti, fermarsi in un luogo sicuro evitando le zone della città maggiormente soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta arancione vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

I complessi sportivi pubblici e privati restano aperti e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai piani interni d’emergenza dei singoli complessi.

Restano chiusi:

i cantieri e gli scavi in alveo

il Museo di Storia Naturale Doria e la Lanterna

le biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Servitana, Palasciano, Cervetto, Gallino

i centri civici Staglieno e Buranello

i sottopassi pedonali

i dehors in zone esondabili

i mercati all’aperto in zone esondabili

Divieto di sosta:

su entrambi i lati di via Pontetti , fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:

pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt

sito https://allertaliguria.regione.liguria.it

sito https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile

numero verde 800 177797 attivo per tutta la durata dell’allerta

Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’ allerta meteo

Le disposizioni di Amt Genova per il trasporto pubblico

La metropolitana è in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole; restano chiusi, fino a cessata allerta arancione, i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole è accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Nel caso di emissione dello stato di allerta rossa, la metropolitana sarà in funzione solo sulla tratta Brin-De Ferrari.

Per tutta la durata dell’allerta arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi restano chiusi.

Asl 3, chiuso solo il poliambulatorio di Ronco Scrivia

Asl 3 comunica che, domani giovedì 17 ottobre 2024, a seguito dell’ordinanza emanata dal sindaco di Ronco Scrivia, il Poliambulatorio di via Trento e Trieste 130 a Borgo Fornari sarà chiuso al pubblico. L’utenza prenotata verrà contattata per le informazioni relative al nuovo appuntamento. Al momento non sono previste ulteriori chiusure di sedi sul territorio Asl3: le altre strutture risultano quindi al momento aperte salvo peggioramenti dei livelli di allerta.