Allerta arancione, dopo la pausa notturna torna la pioggia: rischio di temporali stazionari sul Centro Levante

Aggiorn. ore 10.30: Al momento sono tre le strutture temporalesche attive sulla Liguria.

Una a ponente, di fronte alla Costa azzurra, in risalita verso la riviera di ponente, a breve potrebbe interessare il territorio da Imperia a Savona, una sul centro del Mar Ligure, adesso in spostamento verso nord, nell’ultima ora ha riversato temporali molto forti in tutto lo spezzino (52.8mm/1 h a Levanto, 45,6mm/1h a Pignone, 40mm/1h). E l’ultima in risalita dal Golfo della Spezia verso nord-est. Arpal invita a prestare attenzione agli effetti di possibili intense precipitazioni: non si escludono locali criticità, legate all’insufficiente capacità di smaltimento dei reticoli fognari in ambito urbano e allagamenti localizzati nelle aree prossime agli argini dei piccoli rii.

Ore 8. Notte tranquilla a Genova e nessun intervento per il maltempo. Nel corso della notte si sono registrate precipitazioni al più moderate tra Tigullio e Val d’Aveto.

Ma, dopo una fase di pausa nelle precipitazioni nel corso della notte, nell’ultima ora un rinforzo dei venti da est, sudest sul Ligure orientale ha provocato la formazione di una linea di convergenza coi venti da nord, nordovest presenti sul Ligure centro-occidentale, innescando un lungo sistema temporalesco organizzato e stazionario proteso dal mare verso il promontorio di Portofino associato a precipitazioni anche molto forti a largo, attualmente fino a moderate sul Tigullio.