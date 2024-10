Allerta arancione nel Levante, i comuni in cui le scuole restano chiuse

Genova. Liguria di nuovo in allerta meteo nella notte tra giovedì e venerdì e per gran parte della giornata di venerdì, con vari colori a seconda del territorio.

L’allerta sarà gialla temporali sul centro levante, Genova e Savona, dalla mezzanotte della notte tra giovedì e venerdì 25 ottobre, che diventerà arancione temporali – il massimo grado – dalle 8 alle 21 di venerdì solo sui bacini piccoli e medi di Levante, mentre sarà gialla per i bacini grandi di Tigullio e Spezzino sempre dalle 8 alle 21 di venerdì.

Alla luce delle previsioni e dei pesanti danni causati dalla pioggia nel corso dell’ultima allerta meteo arancione, gran parte dei sindaci dei comuni in allerta arancione ha disposto la chiusura degli istituti scolastici in via precauzionale.

Tra i sindaci che hanno preso la decisione di tenere le scuole chiuse ci sono quelli di Chiavari, Lavagna, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Zoagli e gran parte dei comuni dello Spezzino.