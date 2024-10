Allarme sversamento nel Bisagno all’altezza della Sciorba, l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. I vigili del fuoco di Genova sono intervenuti ieri, nel tardo pomeriggio, presso il Bisagno, dove era stata avvistata una macchia oleosa nel greto del torrente.

L’allarme è stato lanciato da un passante che ha notato la sostanza sospetta all’altezza di Ponte Gallo, nei pressi dell’impianto sportivo della Sciorba e poco distante il grande cantiere dello scolmatore.

Arrivati sul posto, i pompieri hanno dispiegato le panne antinquinamento per poi prelevare campioni della sostanza individuata per capirne l’origine. Avviante anche le indagini per risalire all’eventuale responsabile