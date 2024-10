Bombe a mano in un appartamento del Biscione, via Loria chiusa per due ore e abitazioni evacuate

Genova. Intervento dei vigili del fuoco e degli artificieri giovedì mattina in via Loria, nei pressi del Biscione, sulle alture di Marassi, per la scoperta della presenza di due ordigni bellici – bombe a mano, per la precisione – in un appartamento.

La strada è stata chiusa dalla polizia locale sino alle 14.30 e sul posto, come detto, sono intervenuti gli artificieri della polizia di Stato per la rimozione e la messa in sicurezza degli ordigni, ancora in grado di esplodere. Due piani di appartamenti al civico 271 sono stati sgomberati per ragioni di sicurezza.

A dare manforte ci sono anche i vigili del fuoco, che hanno però lasciato poi il campo agli artificieri per stabilire come gestire i due ordigni. È altamente probabile che debbano essere portati in cava per l’esplosione e la neutralizzazione, ma alle 14 si era ancora in attesa di capire come procedere e se, eventualmente, far intervenire gli artificieri dell’esercito per completare la messa in sicurezza.