Alcol, dipendenze e soluzioni. Conferenza a Palazzo Ducale

Genova. Conferenza pubblica e gratuita organizzata dall’Associazione di promozione sociale Gianni Ballerio Ets in collaborazione con la Società Italiana di Alcologia.

Il tema è Alcol, dipendenze e soluzioni.

Appuntamento a Palazzo Ducale (sala Borlandi) martedì 29 ottobre alle 17.

Informarsi per assumere il giusto atteggiamento. Relatori Gianni Testino – direttore Dipartimento “Stile di vita” Asl 3 Liguria, primario Patologia delle Dipendenze ed Epatologia dell’Asl 3, presidente consiglio direttivo nazionale della Società Italiana Alcologia; Patrizia Balbinot, operatrice socio sanitaria, caregiver formale presso la Patologia delle Dipendenze ed Epatologia dell’Asl 3 Liguria, responsabile per il Centro Alcologico Regionale.

L’appuntamento proposto e sostenuto dall’Associazione Ets Gianni Ballerio vuole offrire una riflessione sulla linea di demarcazione tra uso e abuso, linea assai poco delineata nella società: l’uso può rendere più giustificabile l’abuso? Il riconoscere un abuso/dipendenza può essere difficoltoso quando esiste un uso/abitudine radicata?

Nella nota di presentazione della conferenza si legge: “Abitudini consolidate sono in molti casi rischiose in quanto espressioni di stili di vita non rispettosi del mantenimento della buona salute fino a tarda età. Le abitudini non sempre sono le nostre migliori alleate, non sempre “l’ho sempre fatto” significa che un’azione sia vantaggiosa, o che non sia giunto il momento di cambiare. Le abitudini devono essere frutto di scelte ponderate, radicate in un’informazione seria e scientifica, nessuna costrizione, ma al tempo stesso una consapevolezza che renda ognuno di noi in grado di scegliere a seconda della situazione, dell’età, dell’equilibrio fisico. Culturalmente ci sono barriere profonde che impediscono giudizi obiettivi sull’alcool e sull’accettazione dei dati scientifici, che dimostrano chiaramente la correlazione tra bevande alcoliche e patologie tumorali, così come dimostrano chiaramente il rischio di dipendenze silenziose, che causano un peggioramento delle condizioni generali di vita e un significativo aumento di varie patologie in età matura e anziana”.

Il tema coinvolge anche il pubblico giovanile e il Testino e Balbinot, che da anni dedicano azioni speciali nelle scuole del territorio, potranno spiegare e confermare i dati statistici mondiali che descrivono un uso di alcool sempre maggiore nei giovani e un’allarmante diminuzione dell’età dei fruitori, tanto che i loro interventi nelle scuole cominciano sin dalle scuole primarie.

Nell’ultimo report del 25 giugno 2024 l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha confermato che “l’alcol è la sostanza psicoattiva più diffusa”, che “spesso conduce verso l’uso di Aps.