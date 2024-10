Aggredisce una psichiatra e un’infermiera al pronto soccorso del Villa Scassi: arrestato 53enne

Genova. Ancora violenza ai danni di medici e personale sanitario. E’ successo questa notte all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove un italiano di 53 anni ha aggredito una psichiatra e un’infermiera all’interno del pronto soccorso.

E’ successo intorno alle 4. Sul posto è arrivata la volante del Commissariato di Cornigliano. I poliziotti sono riusciti a bloccare e calmare il 53enne che era in evidente stato di alterazione. L’uomo, con diversi precedenti di polizia, è stato processato stamattina per direttissima. L’arresto è stato convalidato, poi l’uomo è stato rimesso in libertà senza misure restrittive.

Per fortuna solo lievi le ferite per il medico e l’infermiera che hanno riportato rispettivamente 5 e 2 giorni di prognosi.