Affittacamere abusivo con centrale di spaccio annessa, un denunciato

Chiavari. Nella giornata di mercoledì 30 ottobre la polizia di Stato ha denunciato un 26enne egiziano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e soggiorno illegale nello Stato.

Il commissariato di Chiavari, durante un servizio volto a verificare la segnalazione di un’attività di spaccio e la presenza di un’attività di affittacamere abusivo, ha rinvenuto nella stanza in uso al 26enne, 53 grammi di hashish, un coltello da cucina sporco della stessa sostanza, materiale utile al confezionamento e un bilancino di precisione.

All’interno dell’immobile, affittata per uso domestico da un ragazzo del posto, erano presenti altri tre giovani, che sono stati segnalati all’autorità amministrativa in quanto trovati in possesso ognuno di modica quantità di hashish per uso personale.

Verranno notificate a breve le sanzioni previste per l’esercizio illegale dell’attività di affittacamere.