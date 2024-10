Acquario di Genova, alla scoperta delle scogliere coralline con SpongeBob

Genova. Dal 26 ottobre le scogliere coralline non hanno più segreti per i piccoli visitatori e le piccole visitatrici dell’Acquario di Genova: un nuovo percorso tematizzato con pannelli e QR code per accedere a tanti contenuti di approfondimento a misura di bambini e bambine, vedrà SpongeBob, la spugna gialla più famosa e amata in tutto il mondo protagonista dell’omonima serie TV in onda su Nickelodeon e disponibile su P+, e i suoi simpatici amici, raccontare le meraviglie di Bikini Bottom, questo ricchissimo e delicatissimo habitat marino che costituisce la casa di SpongeBob.

Per inaugurare il nuovo percorso, sabato 26 e domenica 27 l’Acquario di Genova propone un ricco calendario di incontri con lo staff nei quali far conoscere le scogliere coralline, i loro abitanti e il loro stato di conservazione attraverso SpongeBob e gli altri protagonisti della serie.

Gli appuntamenti si svolgeranno il 26 e 27 ottobre dalle ore 14 alle ore 17 presso l’area della Laguna Tropicale, il salottino SpongeBob, la sala meduse, tutte comprese nel biglietto di ingresso.

I nuovi allestimenti sono il frutto della collaborazione ormai consolidata tra Costa Edutainment e Nickelodeon, il brand di Paramount per bambini e ragazzi, che da oltre 10 anni lavorano insieme per la salvaguardia dei mari attraverso la divulgazione alle nuove generazioni con SpongeBob, presente in alcune aree dell’Acquario di Genova, come portavoce di vita sottomarina e del rispetto del mare.

Una collaborazione che dal 2022 si è arricchita anche di un importante valore sociale e di attenzione al benessere di tutti i bambini, attraverso il sostegno da parte di Paramount a “Oggi vado all’Acquario”, il progetto che dal 2014 prevede un programma continuativo di accoglienza dei piccoli pazienti del Gaslini e delle loro famiglie in visita alla struttura del Porto Antico grazie alla speciale convenzione tra l’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini, Costa Edutainment, società di gestione dell’Acquario di Genova, la Fondazione Acquario di Genova e Unitalsi sezione ligure.

Nell’ambito di questo progetto, anche in occasione dell’inaugurazione del nuovo percorso espositivo, è prevista una speciale visita guidata per i bimbi in cura presso il Gaslini.

Il nuovo percorso tematizzato nel dettaglio

Nel Padiglione Biodiversità, nei pressi della laguna tropicale, attraverso i nuovi allestimenti con pannelli e QR code con contenuti extra consultabili e scaricabili, i piccoli fan di SpongeBob iniziano il loro viaggio alla scoperta delle scogliere coralline, habitat che, pur occupando una piccolissima parte della superficie degli oceani, ospita circa un quarto di tutte le specie marine.

In un continuo parallelo tra gli ambienti riprodotti nelle vasche dell’Acquario di Genova e Bikini Bottom, la casa di SpongeBob, bambini e bambine imparano come le scogliere coralline siano il risultato dell’incessante attività delle madrepore, dette anche coralli duri, costituite per la maggior parte da animali coloniali, formati cioè da centinaia di migliaia di minuscoli polipi collegati tra loro.

Scoprono che molti coralli ospitano nei loro tessuti microscopiche alghe unicellulari, le zooxantelle, che, attraverso la fotosintesi, rilasciano sostanze organiche che forniscono circa l’80% del nutrimento dei polipi ricevendo in cambio una protezione dai predatori. Un perfetto esempio di simbiosi e collaborazione.

Il nuovo percorso introduce quindi una presentazione delle differenti tipologie di corallo – duro e mollo -, delle particolari esigenze ambientali che i coralli hanno – temperatura ideale tra i 24° e i 28°C, acqua poco profonda e cristallina per consentire la fotosintesi delle zooxantelle – e l’importantissimo tema dello stato di conservazione delle scogliere coralline, in pericolo di sopravvivenza per diversi motivi tra cui l’innalzamento della temperatura dell’acqua, l’inquinamento, il turismo di massa.

Nella saletta SpongeBob, che si trova al primo piano dell’Acquario, SpongeBob e i suoi amici raccontano ai più piccoli il fenomeno dello sbiancamento delle scogliere coralline, un fenomeno frequente dagli anni ’80 ad oggi che vede i coralli perdere in maniera definitiva le zooxantelle e morire in seguito a stress ambientali, come l’aumento di temperatura del mare.

Qui trovano anche una serie di buoni comportamenti da mettere in pratica per contribuire alla conservazione di questo habitat tropicale.

Del nuovo percorso fanno parte altre due aree dove bambini e bambine approfondiscono la conoscenza di altre specie protagoniste delle scogliere coralline e di Bikini Bottom: la sala meduse, vengono presentate le principali caratteristiche di questi animali planctonici adorati da SpongeBob, e la vasca delle Molucche con i pesci dalle mille forme e mille colori che consentono a questi animali una migliore difesa dai predatori.