Lite durante il pranzo: 18enne accoltella la madre a Oregina, lei è grave in ospedale

Genova. Una lite durante il pranzo come ne possono accadere di frequente tra genitori e figli adolescenti. Poi il gesto insensato di un 18enne che ha preso il coltello con cui stava mangiando la bistecca e ha colpito la madre al ventre.

E’ successo intorno alle 14 di oggi in un appartamento in via Ventotene, nel quartiere di Oregina. In casa in quel momento c’era anche il fratellino più piccolo del 18enne.

Una ferita profonda che ha provocato una grave emorragia. E’ stato lo stesso ragazzino, 18 anni, ha chiamare il 112 dicendo che la madre stava male. Sul posto oltre al 118 sono arrivati gli agenti delle volanti della polizia.

Il 18enne è stato portato in Questura e sarebbe sotto choc.

La donna, 45 anni, stabilizzata sul posto, è stata ricoverata all’ospedale Villa Scassi in codice rosso. E’ cosciente. La sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. I medici del nosocomio di Sampierdarena stanno sottoponendo la donna a tutti gli accertamenti necessari per capire se dovrà – come probabile – essere sottoposta a un intervento chirurgico.