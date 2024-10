L’Ac Logistic di Bolzaneto annuncia la chiusura, futuro a rischio per 13 dipendenti

Genova. Ac Logistic, azienda specializzata nella logistica con sede a Bolzaneto, annuncia la chiusura con conseguente perdita del posto di lavoro per 13 dipendenti.

A renderlo noto è la Filcams Genova e Liguria, che ha annunciato uno sciopero per giovedì 3 ottobre e un presidio a partire dalle 10 davanti al magazzino, nel mercato ortofrutticolo di Bolzaneto.

“A seguito della comunicazione aziendale che annuncia la chiusura di AC Logistic di Genova Bolzaneto, 13 famiglie resteranno senza lavoro – sottolineano i sindacati – Filcams Cgil Genova al fianco di tutte le lavoratrici e lavoratori coinvolti in questa procedura di licenziamento dopo aver svolto in modo professionale e impeccabile il proprio lavoro per più di vent’anni”.