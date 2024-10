“Non abbandonare la partita”, il Comune lancia la campagna contro l’abbandono degli animali

Genova. “Non abbandonare la partita, adotta con consapevolezza”. Questo lo slogan scelto dal Comune di Genova per la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono di animali lanciata dall’assessorato dedicato.

Da venerdì in tutti i quartieri della città compariranno i manifesti che ritraggono cani e gatti con palloni da calcio, da basket e racchette da tennis, in cui si viene invitati a “non abbandonare la partita”, appunto, e ad “adottare con consapevolezza. Anche lui ha bisogno di attenzioni tutti i giorni”. Una metafora sportiva che richiama il concetto di “fare squadra”, che arriva in un periodo in cui il canile municipale di Monte Contessa, in attesa dell’individuazione del nuovo gestore tramite l’atteso bando (rivisto di recente), è in estrema difficoltà dopo un’estate caratterizzata da quella che è ormai divenuta una piaga.

La campagna del Comune arriva in effetti un periodo successivo a quello che fa solitamente registrare il picco di abbandoni, ovvero quello delle vacanze estive, quando purtroppo ancora troppe persone decidono di liberarsi degli animali per poter raggiungere la meta delle ferie senza preoccuparsi di loro. La piaga dell’abbandono degli animali sembra però essersi ormai “destagionalizzata”, e si assiste sempre più spesso a rinunce di proprietà legate alle spese che le persone non vogliono (o non sono in grado) di sostenere per prendersi cura dei membri a quattro zampe della famiglia, o semplicemente alla scellerata scelta di adottare senza avere contezza della necessità di impegnarsi per garantire loro benessere fisico e psicologico.

“Abbiamo pensato, anche guardando a esperienze di successo in altri Comuni, che fosse importante mettere al centro della campagna di sensibilizzazione gli animali stessi in un modo accattivante e anche un po’ scherzoso, ma che attirasse l’attenzione e invitasse lo spettatore a fermarsi e riflettere su cosa significhi accogliere nella propria casa, e soprattutto nella propria vita, un amico a quattro zampe – ha detto l’assessora agli Animali Francesca Corso – purtroppo in questi mesi abbiamo assistito a un esponenziale aumento degli abbandoni, delle rinunce di proprietà e quindi a tantissimi genovesi che hanno portato i propri animali domestici al canile. Pensiamo che un primo passo per prevenire queste situazioni dolorose sia aumentare il grado di consapevolezza nel momento dell’adozione o dell’acquisto di un animale”.