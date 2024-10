Genova. Questa mattina, verso le 4, secondo quanto comunica Aspi, sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stato riaperto il tratto compreso tra Masone e il bivio con l’A10 Genova-Savona in direzione Genova Voltri, precedentemente chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente nel quale un mezzo pesante che viaggiava in direzione sud . Questa mattina, verso le 4, secondo quanto comunica Aspi, sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Tocei, precedentemente chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente nel quale un mezzo pesante che viaggiava in direzione sud ha invaso la carreggiata opposta, occupandone tutte le corsie e urtando un altro mezzo pesante in transito.

Permane la temporanea chiusura dello stesso tratto in direzione di Gravellona Toce per consentire al personale di Autostrade per l’Italia e a tutti i mezzi di soccorso di ultimare le necessarie attività di rimozione dei mezzi incidentati, pulizia del manto stradale e ripristino di alcuni elementi della barriera spartitraffico danneggiati a seguito dell’evento.

Attualmente il traffico diretto verso Genova transita su una corsia. Pertanto, agli utenti che percorrono la A26 e sono diretti verso Genova/Savona si consiglia di prendere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire sull’A7 in direzione del capoluogo ligure e, per chi è diretto verso Savona, da qui proseguire lungo la A10 Genova-Savona.