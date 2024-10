Cantieri in A12 e ponte di Ognissanti: coda di 8 chilometri tra Rapallo e Lavagna

Genova. Disagi al traffico giovedì sera sull’autostrada A12 e lunghe code a causa di un cantiere che riduce la circolazione a una sola corsia.

Complici le persone che si sono messe in auto per raggiungere la Riviera approfittando del ponte di Ognissanti, intorno alle 19.30 nel tratto compreso tra Rapallo e Lavagna in direzione Sestri Levante si registravano 8 km di coda.

Il cantiere si trova in galleria, all’altezza del km 41+100. Altre code si registrano sempre sulla A12 tra Deiva Marina e Sestri Levante, in direzione Genova, sempre per lavori.