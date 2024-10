A1, Andrea Vavassori trascina il TC Santa Margherita Ligure al secondo successo

Santa Margherita Ligure. Dopo due turni di campionato in Serie A1 maschile il TC Santa Margherita Ligure veleggia in testa alla classifica a punteggio pieno dopo il successo ottenuto nel proprio circolo contro il TC Italia di Stefano Travaglia col punteggio di 4-2 trascinato da uno straordinario Andrea Vavassori, numero 9 al mondo nella classifica di doppio che ha ottenuto il punto decisivo insieme a Filippo Romano battendo in due set 6-4,7-6 la coppia formata da Marco Furlanetto e Lorenzo Carboni.

Per la società ligure gli altri successi sono stati conquistati da Francesco Maestrelli vittorioso su Lorenzo Carboni (6-0,6-3), Luca Castagnola che ha battuto Marco Furlanetto (6-4,6-3) e Filippo Romano che, dopo due ore di gioco, ha trionfato contro Lukas Rosol, già numero 26 al mondo col risultato di 7-6,6-7,6-4.

“I ragazzi hanno dimostrato qualità importati e grande cuore di fronte ad un avversario molto forte. Siamo felici per questo successo e contenti perché i nostri tifosi hanno potuto apprezzare lo straordinario valore di Vavassori che insieme a Romano ci hanno portato il punto decisivo. Adesso aspettiamo il prossimo match in trasferta che affronteremo sempre con lo stesso approccio: siamo una neopromossa che però ha tanta voglia di fare bene”, spiega il presidente Mauro Iguera.