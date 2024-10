A Genova si corre la “Staffetta dei Bambini” il 5-6 ottobre per i diritti dei minori

Genova. Il 5 e 6 ottobre si corre a Genova la “Staffetta dei Bambini”, edizione 2024 della “Staffetta della Rinascita”, organizzata dal Consorzio delle Pro Loco di Genova, con la collaborazione del Comitato provinciale e regionale di UNICEF.

Quest’anno la “Staffetta della Rinascita”, evento nato nel 2021, durante la pandemia, è dedicata ai bambini e ai loro diritti, sanciti dalla Convenzione ONU approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176.

La staffetta si intitola “Corriamo per i Bambini” e il titolo è stato tradotto anche in genovese, “Corimmo pe-i figgeu” per dare risalto alla lingua locale.

L’evento si svolge anche nell’ambito di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, il che ha dato alla staffetta una visione globale, rappresentata dalle molteplici bandiere provenienti da tutto il mondo e firmate dalle autorità locali, che “viaggeranno” in auto, moto, nave e a piedi, attraverso i vari territori coinvolti, e si riuniranno a Genova.

L’edizione 2024 sarà strutturata su due livelli: quello regionale, che vedrà partire il 5 ottobre 2 staffette automobilistiche dai confini estremi della Regione, ovvero dalle provincie di Imperia (Ventimiglia) e La Spezia (Sesta Godano) e quello cittadino, il 6 ottobre, che prevede 3 staffette partire da Voltri, Nervi e Santuario della Guardia.

“La Staffetta della Rinascita – dichiara l’assessore alle Tradizioni cittadine del Comune di Genova Paola Bordilli – da anni porta un messaggio sociale molto importante e testimonia il desiderio della città di dare un segnale forte di coesione. Allo stesso tempo con questo evento vogliamo sottolineare i valori e le bellezze della città di Genova e della Liguria in generale, e lo facciamo grazie all’impegno delle Pro Loco da sempre promotrici di questo sentimento di unione e capacità di fare”.

“Non poteva esserci cornice migliore di quella offerta da Genova 2024 Capitale Europea dello Sport per rinnovare l’appuntamento con la Staffetta della Rinascita giunta ormai alla sua quarta edizione – afferma l’assessore allo Sport ed al Turismo del comune di Genova – Una staffetta che, anche quest’anno, si correrà anche sull’acqua grazie alla collaborazione dei circoli velici genovesi a dimostrazione della grande sinergia e grande gioco di squadra che le realtà del nostro territorio mettono in campo in tutte le iniziative. L’edizione 2024 della Staffetta della Rinascita correrà al fianco di UNICEF sottolineando così, ancora una volta, il valore sociale dello sport”.

I percorsi

5 Ottobre

Staffetta Ponente ligure

– 10.00 Ventimiglia, Piazza del Comune

– 12.00 Taggia

– 13.30 Diano Marina

– 14.15 Cervo

– 15.15 Villa Faraldi

– 16.30 Laigueglia

– 19.30 Arenzano

– 21.00 Voltri

Staffetta Levante Ligure

– 10.30 Savignone

– 11.30 Busalla

– 14.00 Sesta Godano

– 15.15 Borghetto di Vara

– 16.45 Camogli

– 18.00 Recco

– 19.10 Sori

– 20.00 Pieve

– 21.00 Nervi

6 Ottobre

Staffetta Ponente Genova (in moto)

– 14.00 Piazza Odicini (Voltri)

– 14.45 Giardini Melis (Cornigliano)

– 16.00 Boccadasse

Staffetta Levante Genova (a piedi)

– 14.00 Porticcioli di Nervi

– 15.00 Monumento di Quarto

– 16.00 Boccadasse

Staffetta Santuario della Guardia (auto storiche)

– 12.45 Santuario della Guardia

– 14.05 Radura della Memoria

– 14.45 Giardini Melis

– 16.00 Boccadasse

Staffetta Barca a Vela

– 13.45 Porticcioli di Prà

– 16.00 Boccadasse

L’evento finale, 6×1, raggrupperà 6 eventi insieme, che si svolgeranno nel weekend del 5 e 6 ottobre:

– 5 Ottobre dalle ore 14.00 – Giardini Pavanello (Sampierdarena) – I giochi di una volta

– 5 Ottobre dalle ore 14.00 – Giardini Pavanello (Sampierdarena) – Mi metto nei tuoi panni

– 6 Ottobre dalle ore Palazzo Tursi – Presentazione Web Radio Consorzio Pro Loco Genova

– 6 Ottobre dalle ore Palazzo Tursi – Presentazione Concorso Internazionale Logo Consorzio

– 6 Ottobre dalle ore 14.00 – Boccadasse – Le Pro Loco di Genova si presentano

– 6 Ottobre dalle ore 16.00 – Boccadasse – Arrivo delle Staffette, spettacolo e musica a cura del Gruppo I Martin Padela

All’evento parteciperanno Flying Angels, una fondazione che si occupa del trasporto aereo di bambine e bambini che hanno bisogno di interventi chirurgici urgenti; l’Associazione B.A.C.A. (Bikers Against Child Abuse) che parteciperà alla staffetta percorrendo in moto il tratto da Voltri a Boccadasse, con una pausa ai Giardini Melis; il Fiat 500 Club Italia sarà protagonista nella staffetta dal Santuario della Guardia sino a Gardini Melis, dove incontrerà la staffetta proveniente da Voltri.

Ci sarà una staffetta via mare, grazie alla rinnovata collaborazione dei Circoli Velici Genovesi. Infine, l’evento previsto “Mi metto nei tuoi panni” a cura della Pro Loco Sampierdarena San Teodoro sarà coadiuvato dall’organizzazione di Aism.