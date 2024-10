A cavallo lungo la strada dei Forti di Genova: un viaggio nel tempo tra natura e storia

Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli, la partecipazione è stata al di sopra delle aspettative con 15 binomi che hanno preso parte ad una sorta di viaggio nel tempo, dove la natura, il territorio e la storia si sono ben coniugate insieme alla magia del cavallo.

Questa iniziativa è stata riconosciuta dal Comune di Genova all’interno del palinsesto ufficiale degli eventi patrocinati con il logo speciale di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. L’evento è stato inoltre patrocinato da CONI Liguria e dal Comune di Sant’Olcese.

Ed è proprio dal Comune di Sant’Olcese, precisamente dalla stazione Campi del Trenino Genova – Casella che sono partiti cavalieri e amazzoni alla volta del Sentiero dell’Acquedotto percorrendolo fino ad intercettare la Strada dei Forti, antica via di collegamento tra il complesso sistema di fortificazioni a protezione della città, lungo il crinale che domina la Superba sullo spartiacque tra la Val Polcevera e la Val Bisagno.

In questa occasione i partecipanti hanno avuto la possibilità di accedere al Forte Begato in sella ai propri cavalli e di pranzare all’interno del forte grazie alla Protezione Civile.

A seguire un tuffo nel passato con l’esperto Prof. Fulvio Majocco che ha illustrato ai presenti la storia delle Mura di Genova e delle sue fortificazioni, fino ad arrivare ai giorni d’oggi che vedono prossima l’inaugurazione della Strada dei Forti, 13 km di percorso turistico attrezzato per collegare la città al sistema di fortificazioni genovesi.

In rappresentanza del Comune di Genova ha partecipato a questa manifestazione il Consigliere Delegato allo Sviluppo e Tutela delle Vallate Alessio Bevilacqua che nel suo intervento ha illustrato le opere già realizzate e quelle in programma per il completamente del restauro del percorso, aprendo di fatto un tavolo di collaborazione tra Fitetrec-Ante e il Comune di Genova per la valorizzazione di una rete escursionistica dedicata al Turismo Equestre in Liguria.

Le organizzatrici di questa iniziativa Marzia Meirana e Lara Borello ringraziano vivamente i rappresentanti dei Comuni coinvolti per la collaborazione attiva dimostrata, indispensabile per il successo di quest’evento. Si ringrazia inoltre AMT Genova per il supporto e l’azienda Drone Genova per le riprese, ricordi indelebili di una giornata perfetta.